Cartórios - 11/10/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados: 1 – ANDRE PASCOAL BICKEL, 2 – JOSE BICKEL SOBRINHO 3 – ARMINDA SCHELLMANN BICKEL, No endereço na Estrada de Paraju a Perobas,Distrito de Paraju, Domingos Martins/ES, Cep.: 29.260-000, NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 04 (quatro) de Outubro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam