Cartórios - 11/10/19

ALEXANDRE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 045.777.707-92 Protocolo: 1118283 ALTEVYR MOREIRA FIGUEIREDO - CPF: 683.250.532-91 Protocolo: 1118284 CHRISTIANE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 076.824.867-16 Protocolo: 1118277 CLAUDIA SIMAO RICARDO DE AVELAR - CPF: 001.827.777-23 Protocolo: 1118276 CORDOBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 06.196.622/0001-13 Protocolo: 1118280 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS P - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1118237 MEGAFORT DIS IMP EXPORT LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1118254, 1118250, 1118205, 1118251, 1118253, 1118255 SACHT SUPERMERCADOS EIRELI - CNPJ: 04.236.976/0001-19 Protocolo: 1118154 SUELI ELISABETE DE PAULA CAMPOS ALEXANDR - CPF: 049.725.608-86 Protocolo: 1118171 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 14 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 10 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00A/C OPEC. FAX 3321-8654 CARTORIO 1o. OFICIO - 1a. ZONA DE VILA VELHA Acham-se neste Cartório do 1o. Oficio - 1a. Zona, Avenida Antônio Gil Veloso, 1998, Praia da Costa, Vila Velha, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA CNPJ 27.318.229/0001-25 BHOA REPRESENTACOES LTDA CNPJ 08.582.594/0001-06 CAMILA SANTOS ANDRADE CPF 056.718.385/84 DANIEL RODRIGUES MOURA CPF 604.102.646/87 DROG LAGOA GRANDE LTDA ME CNPJ 26.610.184/0001-03 GILEADY DE OLIVEIRA SILVA CPF 080.846.417/51 IVANILSO SALGADO SIMOES CPF 732.483.557/00 LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS CPF 076.474.557/37 MARCELO RAPOSO COGO CPF 077.456.387/71 MAYCON AVANCE ALVES CNPJ 29.700.018/0001-88 P.D MURALI CARNEIRO ME CNPJ 13.447.288/0001-99 STYLOS COSMETICOS EIRELI CNPJ 11.298.129/0001-44 TECNICA CAPIXABA ENGENHARIA DE OBRAS LT CNPJ 09.633.318/0001-84 WENDEL ROMANHA SYLVESTRE CPF 020.047.837/02 Por não ter sido possível encontrá-las intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente ate o dia 14/10/19 notifico-as do protesto. Vila Velha-ES, 10 de outubro de 2019 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI -TabeliãE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. ALINE FRAGA MARIANELLI - CPF nº 135.172.177-19, proprietário do imóvel situado na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Apartamento 305, Bloco 05, Condomínio Residencial Parque Valence, Balneário de Carapebus, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 379.005.899, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 29/01/2015 – Matricula do Imóvel nº 87742, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 11 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ERLI PESSOA DA SILVA JUNIOR - CPF nº 144.098.437-96, proprietário do imóvel situado na Rua Pinho, nº 08, Apartamento 303, Bloco A7, Condomínio Residencial Colina A, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 844441424664-1, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 23/12/2016 – Matricula do Imóvel nº 56052, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 11 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hCartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e TabeliãAcham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFIC E EMPREEND LTDA ME 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 ALEX DANTAS SANTOS 1 CNPJ: 14.300.208/0001-30 ANDERSON VENTURA NETO 1 CNPJ: 29.353.156/0001-38 C A FERREIRA OTICA CRISTAL ME 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 COMERCIAL ELETRICO D PAULA BREDER LTDA ME 1 CNPJ: 08.871.981/0002-35 DANIEL LECCO ROCHA 1 CNPJ: 14.819.963/0001-26 GEDEON BRUM DE OLIVEIRA 12147415766 1 CNPJ: 22.273.244/0001-80 MARCOS EDUARDO DOS SANTOS CRUZ 1 CPF: 105.489.296-29 MARIA BERNADETE BRITO REIS RAMOS 4 CPF: 035.903.107-23 PEDRO EDUARDO VERVLOET FEU ROSA ME 1 CNPJ: 05.407.391/0001-87 SEBASTIAO GONCALVES DE AZEVEDO 1 CPF: 080.954.987-50 VINICIUS BRANDAO DE ANDRADE 1 CPF: 132.115.657-01 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 14 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 11 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã