Cartórios - 11/08/2021

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial de Registro e Tabelião Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por NILTON RODRIGUES RIBEIRO, referente ao imóvel rural, constituído de: Imóvel denominado "Recanto Vida Verde", localizado no Córrego do Paiol, Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 28.750,00m2 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Sebastiana Celia Mozeli Resende, Romulo Marques Macedo, Neorque Marques e Sebastião Teixeira Gumieiro, contendo uma casa sede, estrada, nascente, córrego. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 12 de julho de 2021. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 09 de agosto de 2021. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial de Registro e Tabelião Substituto -

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 08/05/2018, o requerimento pelo qual SÉRGIO SCHNEIDER, nascido em 24/05/1964, portador da carteira de identidade n° 710.559-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 794.245.467-34 e sua esposa NILZA MARIA LITTIG SCHNEIDER, nascida em 09/12/1969, portadora da carteira de identidade n° 1.112.804-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 015.421.207-56, brasileiros, empresários, casados sob o regime de separação de Bens e residentes e domiciliados neste município, em São Bento, em área rural, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente 30 (trinta) anos, nos termos dos artigos 1.238, 1.243 e 1.207, todos do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo 42.203 de 03/03/2021, do imóvel rural e legitimado, sito em São Bento do Chapéu, nesta Comarca, medindo a área de 392.294,88 m2. (trezentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e quatro metros e oitenta e oito decímetros quadrados), sem benfeitorias, e limitando-se ao norte com imóveis pertencentes a Niltário Faller, Sérgio Schneider e Osvaldino Koehler, ao sul com imóvel pertencente a Johannes Schneider, a leste com imóvel pertencente a Leonédio Degen e a oeste com imóveis pertencentes a Magno Alves de Queiroz, Niltário Faller e Iran Faller, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Amado Ribeiro dos Santos Junior, inscrito no CREA/ES sob o n° 4563/D, sob a Anotação de Responsabilidade Técnica n° 0820200058877. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 28 (vinte e oito) de agosto de 2.021. Eu, ____________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. ----------------------------------------------------- Registradora

