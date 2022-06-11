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Cartórios - 11/06/2022

Sábado

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 01:00

Publicado em 

11 jun 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-06-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado GERALDO NUNES LUSTOSA – representante da AGRONEGOCIOS LUSTOSA EIRELI, no endereço a seguir: • Estrada da Rota Imperial, localidade de Rio Pena, Condomínio Mirante Pedra Azul, Distrito de Paraju, Domingos Martins/ES, Cep. 29.273-000 NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 10 (dez) de Junho de 2.022. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam.

Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado THIAGO BRUM PINHEIRO no endereço a seguir: • Rodovia BR 262, KM 102,5, SN, Aracê, Domingos Martins/ES, Cep. 29.278-000 NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 10 (dez) de Junho de 2.022. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam.


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