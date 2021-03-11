Cartórios - 11/03/21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES – Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva – Oficial Titular NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da BENEDITO ELOY SALIM PEREIRA, brasileiro, divorciado, declara não conviver sob o regime da união estável, médico veterinário, natural de Itaguaí/RJ, em 22/01/1959, filho de Sebastião Pereira e Lea Salim Pereira, portado da CNH nº. 00523732371-Detran-ES, e inscrito no CPF/MF sob nº.582.761.227-87, residente e domiciliado na Rua José Jacinto de Assis, nº.95, Centro, Colatina/ES, CEP:29.702.650, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: MARIA TEREZA GALIMBERTI SOARES, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF nº. 619.258.707-82, dona/ocupante do imóvel vizinho ao terreno usucapiendo, consoante boletim de cadastro imobiliário nº. 01.06.08.0105.001, Av. das Nações, nº. 18, Bairro Colatina Velha, Colatina/ES, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência a confrontação que faz com o imóvel, uma área de terreno urbano, de propriedade do notificante localizado na Avenida das Nações, s/n, bairro Colatina Velha, Colatina-ES, conforme levantamento planimétrico e respectivo memorial descritivo, elaborado pela MAP Engenharia, Engenheiro Civil Sr. Wellington Pratti, inscrito no CREA: ES-033675/D, com ART nº. 0820180104906, apresentou as seguintes características e confrontações, inicia-se no Marco 1, com coordenadas (329715,508;7839549,778). Do vértice 1 segue-se até o vértice 2 (329708,273;7839539,728) com azimute de 215º44’55” e distância de 12,384 m, confrontando-se com Avenida das Nações. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3 (329695,767;7839549,418) com azimute de 307º46’16” e distância de 15,821 m, confrontando-se com a Travessa Hecleu Mesquita. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4 (329702,085;7839559,072) com azimute de 33º12’09” e distância de 11,538 m , confrontando-se com a Rua Aracy Mendes. Finalmente segue-se até vértice 1 (início da descrição) com azimute 124º41’51” e distância 16,327 m, confrontando-se com Maria Tereza Galimberti Soares, fechando assim o polígono acima descrito com área de 191,02 m² (cento e noventa e um metros e dois decímetros quadrados), encerrando um perímetro de 56,07 m, (cinquenta e seis metros e sete decímetros quadrados), cadastrado perante a Prefeitura Municipal de Colatina sob nº. 06.048.0095.001, conforme levantamento topográfico abaixo. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina – ES - 17.02.2021 Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs