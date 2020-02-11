Cartórios - 11/02/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ELIS DOS SANTOS - CPF: 015.160.797-44 JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 11 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 10 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ALEXSANDER SOUZA RIBEIRO 1 CPF: 045.794.147-21
GEOVANNE DE JESUS TEIXEIRA 1 CPF: 090.022.147-07
JANDEILSON TEIXEIRA LOURENCO 1 CPF: 105.362.047-05
JOSE JOAQUIM GOMES JUNIOR 1283 1 CNPJ: 33.033.032/0001-42
LINAURA GOMES RANGEL 1 CPF: 001.783.897-57
MARIA ELIS. F. DE MENDONCA ME 1 CNPJ: 32.220.397/0001-13
MARIA ZILMA DA MATA MANTOVANI 1 CNPJ: 23.002.707/0001-32
MATHEUS LUIZ MIRANDA PEREIRA 1 CPF: 134.835.337-61
ORGANIZARQ-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ARQ 1 CNPJ: 04.317.739/0001-82
R. N. BRAGA COMERCIAL CAMPANARIO 1 CNPJ: 02.994.311/0001-49
ROSIANI CRISTINA VIEIRA PINTO REPRESENTACOES 1 CNPJ: 14.211.298/0001-93
SEALY STORE COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME 1 CNPJ: 12.837.201/0004-70
SHOCK CONSTRUCOES E SERVICOS E 1 CNPJ: 31.111.848/0001-11
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã