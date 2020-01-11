Cartórios - 11/01/2020

EDITAL DE PEDIDO DE REGISTRO DE BEM DE FAMÍLIA FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, vem por meio deste edital, nos termos do Art. 261 e seguintes da Lei n° 6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele tomarem conhecimento que, neste serviço registral, tramita procedimento de registro da INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIAtendo como instituidor: HELDER FLÔRES CALDA, brasileiro, solteiro, oficial de gabinete de secretário, natural de Alegre-ES, nascido em 21/10/1996, filho de José Olanir Calda Mendel e Maria Lucia Flôres da Silva Mendel, portador da CI nº 3.671.204-SSP-ES e CPF nº 150.231.837-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Jacoub, s/nº, Centro, Alegre-ES, por meio de Escritura Pública de Inventário e Adjudicação cumulada com Instituição de Bem de Família, lavrada às folhas 115/119 do Livro 95 em 28/03/2019 e Escritura Pública de Rerratificação lavrada às folhas 44/45 do Livro 99 em 19/12/2019, no Cartório de Registro Civil e Notas da sede de Alegre-ES CNS 022111, referente ao imóvel com as seguintes características e confrontações:Lote nº 01 da Quadra 05, situado na Rua Leonardo Lugon Moulin, s/nº, no Loteamento Nascimento, na Vila de Rive, medindo 10,00m de frente para a via pública, 10,00m de fundos com o lote 02, 20,00m do lado direito e esquerdo com lote 03 e com outra rua do loteamento, totalizando 196,00m² (cento e noventa e seis metros quadrados), e construção edificada sobre o mesmo com 02 (dois) pavimentos, medindo o primeiro 134,00m² (casa) e o segundo 113,92m² (terraço) totalizando 247,92m², objeto da matrícula n° 5.635, do Livro 2-AC, deste Cartório. Com a dita instituição o imóvel que acima se descreve, fica destinado a domicílio e residência permanente do instituidor, enquanto viver, isento de execução por dívidas, salvo as que provierem de tributos relativos ao imóvel, ou se despesas de condomínio. Assim, aquele que se julgar prejudicado com a instituição pretendida na mencionada escritura deverá, no prazo de trinta (30) dias, a contar da data da publicação deste Edital, reclamar seus direitos, por escrito, e perante este Oficial, no endereço: Rua Dulcino Pinheiro, nº 45, Centro, Alegre-ES  CEP: 29500-000. Findo o prazo sem que haja reclamação, será a dita escritura transcrita no Livro 3  Registro Auxiliar e levada a registro no Livro 2  Registro Geral, mais especificamente na matrícula acima informada. Alegre-ES, 10 de janeiro de 2020, EDVANIA MIOTTO LEITE CATABRIGA Oficial Substituta



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): V BOLSONI RODAVIVA GAZ ME - CNPJ:14.868.041/0001-09 JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ:32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 13 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 10 de Janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã



EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). FABIANO DA PENHA JOAQUIM, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 109.795.977-57, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, Condomínio Parque Viva Jacaraipe, Apto 307, Bloco 6, Estância Monazítica, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 855552031793-1, firmado em 17 de fevereiro de 2012, registrado sob o nº. 02 da matrícula nº 37.406 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 11/01/2020  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 052 a 072, vencidas desde 05/03/2018 a 05/11/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 08 de janeiro de 2020. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. Rua Major Pissarra, 196, Centro, Serra, ES CEP 29.176-020 Telefax: 3064-7250

