Arquivos & Anexos
10-12-21 - CARTORIOS.pdf
Cartórios - 10/12/2021
COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Adriana Lucia de Souza - OFICIALA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
(LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º)
Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o ESPÓLIO DE HERMES CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 779.806.387-00, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 15.222 do Lº 02, atualmente registrado na Comarca de São Mateus, denominado Bloco SM CB 73, mas situado no município de Conceição da Barra-ES e São Mateus-ES, cadastrada no INCRA nº 503.029.263.117-5, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da data publicação, deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DA CONFRONTANTE notificada. A presente NOTIFICAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da confrontante ser desconhecido no endereço informado. Conceição da Barra – ES, 10 de Dezembro de 2021.
ADRIANA LUCIA DE SOUZA
Oficiala Interina
Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs.
Endereço: Avenida Pai João, 97, Centro, Conceição da Barra/ES
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
DA COMARCA DE
DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício
da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não tere sido encontrado:
JOSÉ MARIO FRAÇÃO FARDIN
Com endereço em Vila Rua Padre Francisco Alberts, n° 194, em frente ao Seminário, Santa Isabel, Domingos Martins-ES, Cep.: 29.260-000,
NOTIFICO(s) as Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data.
DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 09 (nove) de Dezembro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso.
Dulcineia Regina Faller Hoffmam
Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício
da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não tere sido encontrado:
JOSÉ MARIO FRAÇÃO FARDIN
Com endereço em Vila Rua Padre Francisco Alberts, n° 194, em frente ao Seminário, Santa Isabel, Domingos Martins-ES, Cep.: 29.260-000,
NOTIFICO(s) as Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data.
DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 09 (nove) de Dezembro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso.
Dulcineia Regina Faller Hoffmam
COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Adriana Lucia de Souza - OFICIALA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
(LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º)
Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. MANOEL GONÇALO, inscrito no CPF sob o nº 148.776.757-95, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 15.222 do Lº 02, atualmente registrado na Comarca de São Mateus, denominado Bloco SM CB 73, mas situado no município de Conceição da Barra-ES e São Mateus-ES, cadastrada no INCRA nº 503.029.263.117-5, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da data publicação, deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DA CONFRONTANTE notificada. A presente NOTIFICAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da confrontante ser desconhecido no endereço informado. Conceição da Barra – ES, 10 de Dezembro de 2021.
ADRIANA LUCIA DE SOUZA
Oficiala Interina
Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs.
Endereço: Avenida Pai João, 97, Centro, Conceição da Barra/ES
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
DA COMARCA DE
DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício
da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO
WALDEMAR FALLER, tabelião de protestos do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc,
Em virtude de não terem sido encontrados as pessoas de;
PROTOCOLOS DO EDITAL 10/12/2021
PROTOCOLO NOME cpf / cnpj
45133 NEUZA TAVARES FRANCA 26428776634 40.605.409/0001-56
45134 NEUZA TAVARES FRANCA 26428776634 40.605.409/0001-57
45135 NEUZA TAVARES FRANCA 26428776634 40.605.409/0001-58
45315 BENEDITO FIRME 843.444.827-00
45489 TOMATE REAL PRODUCAO E COMERCIO LTDA ME 020.310.637-74
45499 JORGE LEITE 343.199.307-97
45517 LUZIA ELENA MONTEIRO DE CASTRO 075.148.397-47
45579 JOAO AUGUSTO FAE 560.587.307-59
45587 NEUZA TAVARES FRANCA 26428776634 40.605.409/0001-56
45588 NEUZA TAVARES FRANCA 26428776634 40.605.409/0001-57
45589 NEUZA TAVARES FRANCA 26428776634 40.605.409/0001-58
45686 I DA S M MORAES - ME 20.288.181/0001-00
45694 MARCIA RIBEIRO ALVES 005.359.187-98
45711 MARCIO MONHOL 073.263.047-93
45712 ELIDIO JOSE FRIZZERA DELBONI 102.535.211-49
45724 ANTONIO CESAR TOMAS 022.683.907-99
45729 MOREAU & VENTUROTI RESTAURANTE & LAZER LTDA-M 22.152.112/0001-09
45734 MARMORES E GRANITOS ARACE LTDA - ME 04.488.517/0001-22
45736 HOSPEDAGEM RIACHO DOCE LTDA ME 06.252.089/0001-60
45770 ANTONIO VALLI FILHO 577.774.977-15
45782 EDUARDO ADOLPHO VELTEN 251.892.557-00
45784 SARA MARQUES DOS SANTOS 117.058.407-10
45797 G. J. MODOLO - ME 18.599.674/0001-10
45807 LAURENTINO BUECK 924.590.057-68
45812 MARIA IZABEL RODRIGUES COSTA 020.295.607-58
45813 SEBASTIANA DE CASSIA SOUZA 097.630.627-13
45814 MARCIO CESAR MUNIZ RESENDE 813.096.787-15
45821 WALCCI FARIAS RAMOS 426.005.457-00
45840 FLORIDA COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 01.303.042/0001-64
45849 LENIR ZAMBOM DE LIMA 020.310.637-74
45852 DENILDA IZABEL HELKER XAVIER 045.680.077-80
45853 CARLOS IVAN RODRIGUES 073.417.607-45
45856 BRUNO FAZOLO REPOSSI 136.426.627-06
45882 E. G. TOMAS - ME 18.921.737/0001-02
45895 PREV.CALDAS CORR.SEGUROS DE VIDA CAPITALIZACA 02.910.443/0001-45
45904 F.P.V. ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME 39.827.670/0001-11
45906 COMERCIAL ORMI LTDA - ME 01.917.230/0001-82
45918 SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE 841.163.077-34
45928 EDILEUZA APARECIDA GALVAO ROCHA 009.924.337-70
45943 CHACARAS NA FAZENDA GLORIA SPE LTDA EPP 25.535.067/0001-51
45945 PATIO LAB GASTRONOMIA EIRELI 33.872.735/0001-64
45967 IBRAULINO NUNES MORAES 688.361.987-91
45976 SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA (LOT VIVE 28.140.101/0001-87
45977 GABIROBA'S GRAOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME 10.843.368/0002-56
45985 PEDRO JUSTINO CARREIRO 232.141.557-68
45991 SUZANY MEDEIROS LEITE 084.549.847-98
45993 ADEMILDO VASCONCELOS 022.554.667-16
46003 ACK LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 26.335.210/0002-05
46006 LOURDES DE ALMEIDA HELMER ME 08.307.327/0001-12
46009 G & T EXTRACAO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA 24.326.130/0001-87
46011 EZX MINERACAO EIRELI 11.937.051/0002-41
46012 EDITORA PEDRA AZUL LTDA - ME 17.235.167/0001-34
46013 NUNES MERCANTIL LTDA ME 30.093.944/0001-11
46014 TONIATO - UTILITARIA DE MANUTENCAO - EIRELI M 26.981.962/0001-62
46015 CERES - PLANEJ. ASSESSORIA E CONSULT. LTDA 08.091.976/0001-29
46016 LUIS KLEBER DA SILVA BRANDAO - ME 11.967.614/0001-63
46017 E M DE SOUZA NETO - ME 11.235.422/0001-62
46025 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46026 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46027 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46040 JOCELIO JOSE ALVARENGA 051.999.757-30
46041 JOCELIO JOSE ALVARENGA 051.999.757-30
46042 JOCELIO JOSE ALVARENGA 051.999.757-30
46043 JOCELIO JOSE ALVARENGA 051.999.757-30
46044 JOCELIO JOSE ALVARENGA 051.999.757-30
46049 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46050 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46051 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46052 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46053 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46054 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46055 SEBASTIAO CINTRA 002.336.707-50
46085 ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS 416.638.707-30
46086 ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS 416.638.707-30
46087 ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS 416.638.707-30
46093 ALEXANDRE LUIZ GONCALVES 26.697.955/0001-33
46102 EDILEUZA KEMPIM DISCHER 115.325.967-23
46115 ALZIRA ESTRAZILDA TONOLI 862.344.807-30
46120 PEDRA AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA 17.832.642/0001-50
46122 MINERADORA SAO RAFAEL LTDA 22.758.748/0001-90
46124 COMERCIO DE CEREAIS J & R LTDA - ME 39.282.371/0001-49
46126 D M MOREIRA TRANSPORTES ME 27.510.977/0001-05
46135 CONSTRUTORA DO CAXIXI LTDA 39.380.779/0001-53
46139 CARLOS PEREIRA DA ROCHA ME 27.209.367/0001-76
46149 ROMARIO PEREIRA DA SILVA 045.724.257-44
46162 PAULO KUSTER 527.330.767-87
46163 FLAVIA PAMELLA PEREIRA CORA 32.325.609/0001-27
46182 GUIDDA COMERCIO LTDA ME 29.872.784/0001-20
46185 IVAN COMERCIO TRANSP. E REP. LTDA - ME 01.388.904/0001-07
46187 TRANSPORTADORA COMERCIAL PRABEL EIRELI ME 23.965.164/0001-59
46189 RESTAURANTE E PIZZARIA PERFERITO LTDA - ME 15.776.510/0002-03
46201 CONSTRUTORA STILLO LTDA 09.513.418/0001-77
46202 SUPERMERCADO OLIVEIRA ME 12.998.382/0001-73
46219 T H DAVOLE 36.757.101/0001-59
46223 R.M. GUEDES - ME 02.582.353/0001-72
46225 DEOCLERIO SCHWAMBACH 558.323.697-34
46239 ERICK ROBERTO MARQUES PEREIRA 113.033.047-83
46247 RONEL CALIL GUERREIRO DA SILVA 699.760.907-49
46251 PATRICIA MAIA PEREIRA DOS ANJOS CONTABILLIDAD 14.816.696/0001-33
46259 MATRIX - PROD.SOFTWARE & WEB SERV. LTDA - ME 04.208.506/0001-41
46270 EVILIN DE FREITAS PADILHA 005.210.777-96
46271 COMERCIAL ESPIRITO SANTO ICTL LTDA 09.019.240/0001-02
46289 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46290 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46300 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46301 MARCELINO LAMPIER 856.927.867-53
46852 DENILDA IZABEL HELKER XAVIER 045.680.077-80
45812 MARIA IZABEL RODRIGUES COSTA 020.295.607-58
46098 ANALICE ULIANA 022.643.017-08
46007 PALMITO DUZE LTDA - ME 18.761.925/0001-10
45544 GENECI TRABACH 005.412.137-09
45736 HOSPEDAGEM RIACHO DOCE LTDA ME 06.252.089/0001-60
46131 MARCILENE DE CARVALHO COSTA 10690037783 28.958.271/0001-73
45954 ETELVINA ROSA DA SILVA NASS 017.024.077-05
45697 VALENTIN BALLIANA 798.314.607-82
46249 LAUDINEI MOREAU DE SOUZA 07198821766 12.342.753/0001-64
, INTIMO-Os para comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data.
DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 29 (Vinte e nove) de Novembro do ano de 2.021. Eu, Dulcineia Regina Faller Hofmam, tabelião de Protestos, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso.
Dulcinéia Regina Faller Foffmam
- Tabelião de Protestos -