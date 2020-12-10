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Cartórios - 10/12/20

10/12/20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 01:01

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 01:01

Arquivos & Anexos

Cartórios - 10/12/20

Cartórios - 10/12/20
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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): YGOR OLIVEIRA DA SILVA CPF: 059.501.075-00 RONEY MOTA NERES CPF: 172.314.107-07 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 10 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 09 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto

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