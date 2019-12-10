Arquivos & Anexos
Cartórios - 10/12/19
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins,21 de outubro 2019. RENATA MARIA VOLKER THOMES CPF: 094.992.477-69 Distrito de Meia Légua, SN, próximo a igreja católica, Santa Leopoldina/ES, Cep.: 29.240-000 Atendendo ao requerido a este cartório pe-lo(a)FERNANDO PETERLE CPF: 072.749.997-10 e GRACIELA CETTO CAR-LOSCPF: 119.060.787-50e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registro feito sob o nº 6095, Proto-colo 6.436do Livro B-27, conforme cópia em anexo. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL. Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): LAIL DELPUPO, CPF nº 117.210.907-97 LUZIA CORDEIRO DA SILVA BRAGA, CPF nº 001.412.317-77 JEREMIAS STREY, CPF nº 139.994.837-76 MARCOS PEREIRA DA SILVA, CPF nº 085.979.777-52 DEMOSINA ASTROGILDA DE ARAUJO, CPF nº 726.667.147-72 PAULO LUIS DE ALMEIDA, CPF nº 241.660.497-04 GILBERTO RIBEIRO MEROTO, CPF nº 978.354.127-72 MARIA DE FATIMA FAZOLO, CPF nº 031.120.857-60 JOSE MARCAL DE SOUZA, CPF nº 093.401.707-76 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 10-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio ES, 09 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS Oficiala e Tabeliã ADILSON DA CONCEICAO - CPF: 674.417.425-87 Protocolo: 1125174 AF CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI - CNPJ: 30.522.428/0001-65 Protocolo: 1125127 CASA NOBRE CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 20.008.404/0001-39 Protocolos: 1125093, 1125094 ELIZABETH BRAGA SOUZA ARAUJO - CPF: 024.533.957-42 Protocolo: 1125176 EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.629.101/0001-38 Protocolos: 1125199, 1125200 FKL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA EPP - CNPJ: 07.653.765/0001-70 Protocolo: 1125197 J M SATIN TERRAPLENAGEM - ME - CNPJ: 27.033.768/0001-18 Protocolos: 1125159, 1125160, 1125161, 1125162 JOAO PAULO LELES SOARES - ME - CNPJ: 26.509.830/0001-32 Protocolos: 1125186, 1125187, 1125188 ROQUERES GENESIO DA SILVA - CPF: 395.622.395-00 Protocolo: 1125185 RSANTOSDEV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L - CNPJ: 20.824.889/0001-39 Protocolo: 1125165 SABORE MIO- RESTAURANTE E MERCEARIA LTDA ME - CNPJ: 10.306.762/0001-74 Protocolos: 1125192, 1125193 TAILER MOTTA MOLAES ME - CNPJ: 05.495.160/0001-72 Protocolo: 1125195 THEREZINHA RAMOS - CPF: 364.058.687-53 Protocolos: 1125177, 1125178, 1125179 TITO MADEIRA DE SOUZA - CPF: 709.726.137-49 Protocolos: 1125180, 1125181, 1125182, 1125183 WENDERSON CALDEIRA DA SILVA - CPF: 171.297.447-58 Protocolo: 1125184 WESLEI SODRE OLIVEIRA SILVA - CNPJ: 27.449.449/0001-98 Protocolo: 1125092 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 11 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 09 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ALMEIDA BADHI E RODRIGUES SOCI 1 CNPJ: 30.071.221/0001-11 C V BASTOS SERVICOS ME 2 CNPJ: 17.823.108/0001-87 ELISANGELA DIAS PEREIRA VIEIRA 067500086 2 CNPJ: 29.326.117/0001-41 GILMAR PEREIRA DOS ANJOS 1 CPF: 020.191.447-60 JOSE CARLOS DE QUEIROZ SILVA 1 CPF: 085.872.507-01 LEONARDO VICTOR SANTOS DA SILVA 15094 1 CNPJ: 31.620.653/0001-05 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA NOGUEIRA 1 CPF: 040.802.668-55 NOSSO MINIMERCADO EIRELI - EPP 1 CNPJ: 11.507.146/0001-44 POINT CRISTAO PLANALTO SERRANO 1 CNPJ: 33.998.696/0001-46 ROPE LIFE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 4 CNPJ: 33.202.899/0001-84 THALES SANTOS DE OLIVEIRA 1 CPF: 108.006.917-84 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 10 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã