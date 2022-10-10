Cartórios - 10/10/2022

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU – E.E.SANTO Marly Freitas de Aquino – Oficial Interina – Geiziana Marcelino – Substituta CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 – Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES – CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 e-mail: [email protected] EDITAL O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que que MATHEUS CASAGRANDE PREDERIGO, solteiro, funcionário público estadual, CPF/MF nº 057.688.327-18 e RG nº 3.043.072-SPTC/ES; e ROBERTA CASAGRANDE PREDERIGO, casada com Bruno Nunes dos Reis, funcionária pública estadual, CPF/MF nº 110.490.597-35 e RG nº 3.080.362-SPTC/ES, todos brasileiros, residentes à Av. Henrique Frizzera, nº 144, Santa Fé, nesta cidade de Itaguaçu/ES, protocolaram nesta Serventia, sob o nº 26.769 o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARACÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 375,00m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) e Perímetro 80,291m, contendo uma obra residencial/comercial, localizado à Av. Henrique Frizzera, n° 144, Bairro Santa Fé, nesta cidade de Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com os n.°s 01.01.066.0094.001, 01.01.066.0094.002 e 01.01.066.0094.003., Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 3.785, L° 2-M, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor deste, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIALA INTERINA

