Cartórios - 10/10/19

BATISTA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 22.024.725/0001-52 Protocolo: 1118089 CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 098.490.267-82 Protocolo: 1118074 CLARATEX COMERCIO E DIST EIRELI ME - CNPJ: 05.373.798/0002-11 Protocolo: 1118066 DISTRIBUIDORA MG LTDA - CNPJ: 31.288.483/0001-03 Protocolo: 1118083 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 83.817.858/0062-92 Protocolos: 1118103, 1118104, 1118107, 1118109, 1118112, 1118113, 1118114 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 043.678.387-81 Protocolo: 1118022 MEGAFORT DIST. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1118048, 1118040, 1118050 SHALLON ESTETICA AUTOMOTIVA LT - CNPJ: 22.841.017/0001-04 Protocolo: 1118037 VITTAMAX COMERCIO E DISTRIBUIC - CNPJ: 28.176.424/0001-20 Protocolos: 1118031, 1118032 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar MEGAFORT DIST. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1118048, 1118040, 1118050 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 11 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 09 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio – ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): JOÃO DA SILVA, CPF nº 096.321.987-19 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 10-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio – ES, 09 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS – Oficiala e TabeliãE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. GISELE GOMES DA COSTA - CPF nº 120.335.067-89, proprietário do imóvel situado na Rua D. Pedro II, nº 155, Apartamento 305, Bloco 03, Condomínio Parque Fragata, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 319302114, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 06/12/2013 – Matricula do Imóvel nº 79067, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 10 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h