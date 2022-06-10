Cartórios - 10/06/2022

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU – E.E.SANTO Marly Freitas de Aquino – Oficial Interina – Geiziana Marcelino – Substituta CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 – Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro Itaguaçu/ES – CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 e-mail: [email protected] EDITAL O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber aos Sr.(s) FÁBIO FERREIRA MARTINS E ENIVALDO FERREIRA MARTINS que EMÍLIO PADOVANI NETO, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado no Sítio Lucin, s/n, zona rural, Sobreiro, neste município de Itaguaçu/ES, CPF/MF sob nº 105.900.817-30 e RG nº 16.565.599-PC/MG, protocolou nesta Serventia, sob o nº 9.388 a notificação para comunicar Vossa Senhoria sobre a demarcação dos limites topográficos para fins de legitimação de área/georreferenciamento do imóvel rural a qual detenho propriedade e posse, para que se manifestem no prazo estabelecido em lei, sobre a preservação do limites do imóvel de sua propriedade dos Srs Fábio Ferreira Martins e Enivaldo Ferreira Martins, localizado em Ibituba, município de Baixo Guandu/ES, Pelo exposto, ficam todos os interessados NOTIFICADOS do teor deste, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIALA INTERINA