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Cartórios - 10/06/2021

Quinta-feira

Publicado em 

10 jun 2021 às 01:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

10-06-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios - 10/06/2021

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU – E.E.SANTO Marly Freitas de Aquino – Oficial Interina – Rafael Costa da Silva – Substituto CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 – Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES – CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 e-mail: [email protected] EDITAL O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que ADEMIR PEREIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, , inscrito no CPF/MF sob o nº 123.758.657-74, residente e domiciliado à Rua Erivan Rodrigues da Silva, Bairro Florencio Herzog, Itaguaçu/ES, pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA do imóvel medindo 258,91m² (duzentos e cinquenta e oito metros, noventa e um centímetro quadrados) e Perímetro 69,71m, localizado à Rua Bruno Zaager e Rua Paulo Soares, no Bairro Florencio Herzog, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 01.01.074.0215.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 4.368, 2-R, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor deste, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. RAFAEL COSTA DA SILVA OFICIAL SUBSTITUTO

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