Cartórios - 10/06/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): TALLIS PIAO DOS SANTOS - CNPJ: 34.022.495/0001-71 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 10 de junho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 09 de junho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DALVA MARIA OLIVEIRA, Oficiala de Registro do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Floriano, nomeada pela Decisão / Ofício CMFE nº 0070/2020, em efetivo exercício em 22 de maio de 2019. FAZ SABER, a tantos quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar possuir que foi protocolo nesta Serventia sob nº 10564, aos 19.09.2018, de acordo com o art. 216-A,§4º da Lei 6.015, de 31.12.1973, e art. 16 do Provimento nº 65, de 14.12.2017, foram apresentados a este Cartório por SAULO DANIEL MOREIRA DA SILVA, administrador, nascido aos 25.05.1985, natural de Santos  SP, filho de Amir Moreira da Silva e Mariana Daniel Ferreira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 226.221.318/60, e portadora da carteira nacional de habilitação nº 03067101681, expedida pelo DETRAN/ES, em 01.08.2013; casado no regime de comunhão parcial de bens com PATRICIA ARAUJO BERNARDI MOREIRA, assistente administrativo, nascido aos 10.121980, natural de Campinas  SP, filha de Jose Aurélio Torres Bernardi e Zefira Araújo Torres Bernardi, inscrito no CPF sob o nº 294.523.628/12, portador da carteira nacional de habilitação nº 00727092610, expedida pela DETRAN/ES, em 22.03.2016; ambos brasileiros, residentes e domiciliados á Rua Rachel Vitalino de Brito, 110, T7/430, Helio Ferraz,Serra  ES, CEP 29160-596, para exame dos interessados, Ata Notarial, Requerimento, planta e demais documentos relativos ao processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de uma área de terra, urbana e legitimada, identificada como LOTE nº 11 (ONZE), situada na Rua Maria da Glória Silveira, s/n, Bairro Jarbinhas, Município de Marechal Floriano, Espírito Santo; Medindo 572,27 m² (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS METROS E VINTE E SETE DECÍMETROS QUADRADOS), e Perímetro de 103,27 metros lineares; confrontando-se pela frente com a Rua Maria da Glória Silveira, medindo 11,57 metros; pelos fundos com Acesso ao reservatório da CESAN, medindo 31,61 metros; pelo lado direito com imóveis pertencentes a Sávio Venturim Salvador, medindo 27,18 metros; e, pelo lado esquerdo com Servidão, medindo 13,54 metros. Que está devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Marechal Floriano  ES, Matriculada sob o nº 2.070 de ordem. Inscrição Municipal n° 01.01.112.0075,001, a qual foi apresentada documentos comprobatórios de posse de 10 (DEZ) ANOS, e que o referido imóvel pertence em sua totalidade a LUCIANA APÔLONIA KIEFER DA SILVEIRA, CPF sob nº 794.241.987-87, e seu esposo CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA, CPF sob nº 218.119.039-91; que os devidos documentos permanecerão para exames dos interessados a disposição nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para que apresentem impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis no Cartório de 1º Oficio localizado à Avenida Arthur Haese, 750, Vale das Palmas, Marechal Floriano  Espírito Santo, CEP 29255-000, não sendo necessária assistência de um advogado, com as razões de sua discordância em até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Marechal Floriano  Espírito Santo 10 de junho de 2020. DALVA MARIA OLIVERA Oficiala de Registro

