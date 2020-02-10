Cartórios - 10/02/2020
Cartórios
AKLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.470.165/0001-90 Protocolos: 1136394, 1136395 CARGOTEXTIL TECELAGEM DE FITAS EIRELI EPP - CNPJ: 15.516.095/0001-78 Protocolo: 1136396 CENTRO DE ENTRETERIMENTO LIVIANE PIMEN L - CNPJ: 39.305.941/0001-79 Protocolo: 1136376 CRISTINA BENTO DE ALMEIDA - CPF: 616.049.417-15 Protocolo: 1136434 EMERSON DA SILVA ENTREGAS RAPIDAS ME - CNPJ: 26.488.776/0001-96 Protocolo: 1136372 ISAAC FERNANDES DE MOURA BARBOSA - CPF: 017.816.422-49 Protocolo: 1136447 JOSE CARLOS MOURA CUNHA - CPF: 031.136.007-66 Protocolo: 1136446 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 11 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 07 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
DROGARIA MARAZUL LTDA ME 1 CNPJ: 27.809.279/0001-05
KEURY SOUZA DUARTE PENNA 1 CPF: 053.570.266-37
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 2 CNPJ: 08.335.930/0004-50
ROPE LIFE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 1 CNPJ: 33.202.899/0001-84
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã