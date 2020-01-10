Arquivos & Anexos
Cartórios - 10/01/20
AILTON RODRIGUES ROSA - CPF: 840.289.126-87 Protocolo: 1131330 FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 32.270.838/0001-91 Protocolo: 1131335 FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1131304 FXS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN - CNPJ: 24.031.912/0002-70 Protocolo: 1131318 GONCALVES E GUSMAO LTDA - CNPJ: 03.240.435/0001-00 Protocolo: 1131288 IRANI GORETE AVANCINI - CNPJ: 26.272.634/0001-97 Protocolo: 1131278 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES E F - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1131483 RONEY DOMINGOS TEIXEIRA - CNPJ: 25.975.670/0001-54 Protocolo: 1131486 VERTICAL F.SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.371.091/0001-74 Protocolo: 1131434 W C V DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS - CNPJ: 32.899.652/0001-04 Protocolo: 1131369 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar ENERGICEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR - CNPJ: 31.072.826/0001-90 Protocolo: 1131347 IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E S - CNPJ: 11.351.429/0003-01 Protocolos: 1131444, 1131446, 1131448, 1131449, 1131450, 1131454, 1131455, 1131456, 1131460, 1131461 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 13 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 09 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
MARIA ELIS. F. DE MENDONCA ME 1 CNPJ: 32.220.397/0001-13
MARIA ZILMA DA MATA MANTOVANI 1 CNPJ: 23.002.707/0001-32
MILANO CONSTR.E SERVICO LTDA 1 CNPJ: 00.547.345/0001-60
UBIRATAN PIMENTEL 1 CPF: 852.325.487-00
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã