Cartórios - 09/12/20

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva  ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por ALAIR ROSA GOMES, brasileiro, casado, portador da CI n.º 533.616/MG e do CPF n.º 559.549.447-68 e sua esposa JOSEFA BASILIA DOS REIS GOMES, brasileira, casada, do lar, portadora da CI n.º 3.920.849/ES e do CPF n.º 862.477.277-04, ambos residentes e domiciliados na Rua Cercenillia Francisca da Silva, n.º 264, Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva  ES, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de uma área de terreno urbana, situado na Rua Cercenillia Francisca da Silva, n.º264, Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva  ES, medindo 387,41 M² (trezentos e oitenta e sete metros e quarenta e um centímetros quadrados), confrontando-se pela gente com a Rua Cercenilha Francisca da Silva, onde mede 17,48 m; fundos com terrenos da VALE S/A, onde mede 19,45 metros; lado esquerdo com Edpo dos Anjos Bozzi e Cassia Maciel da Silva, onde mede 20.31 metros e lado direito com Alzira Conceição, onde mede 19,44 metros, matriculado sob o n.º 2892 do Livro 2  O, do RGI de Ibiraçu  ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva  ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva  ES, 08 de Dezembro de 2020. Rosilda Demoner de Lima Oficiala/Titular