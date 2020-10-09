Cartórios - 09/10/20
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A CNPJ: 39.403.274/0001-67 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A CNPJ: 27.575.950/0002-81 LUIZ OTAVIO POSSAS GONCALVES CPF: 000.659.436-00 MARCOS ANTONIO MORONARI CPF: 061.587.637-30 GERLINDO GONCALVES DO NASCIMENTO CPF: 081.254.647-43 ROSANGELA NEVES DE SOUZA CPF: 081.280.557-71 ASSOCIAÇÃO DE CAMAROEIROS DE CONCEICAO CNPJ: 00.989.753/0001-71 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 09 de outubro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 08 de outubro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto