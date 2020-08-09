Arquivos & Anexos
Cartórios - 09/08/2020
Cartórios - 09/08/2020
EDITAL DE LOTEAMENTO Moisés Barbosa de Souza Filho, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca de Santa Maria de Jetibá ES, por nomeação na forma da lei, etc... FAZ SABER, para ciência dos interessados, em cumprimento do Artigo 19 da Lei 6.766 de 19/12/79, que GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº. 13.416.392/0001-16, com sede na Av. Champagnat, nº. 620 - sala 105, Shopping Center Vila Velha-ES, centro, Vila Velha/ES, representada neste ato por seu bastante procurador: José Machado Neto, Brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº. 1.530.430 SSP-ES e CPF nº. 093.536.007-74, residente e domiciliado à Av. Hugo Musso, nº. 2380 - apt. 1901 B, Itapuã, VIla Velha-ES, depositaram neste serviço registral: Memorial Descritivo, Plantas, e demais documentos exigidos pelo Artigo 18, relativos ao Loteador e ao imóvel de sua propriedade, para registro do Loteamento denominado Colinas de Santa Maria tendo acesso pela Rua Rosa, Bairro Vila Jetibá, nesta cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, com área total de 32.347,55 M² (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete metros e cinquenta e cinco centímetros quadrados), registrado no Livro 2 sob nº 6183 do Cartório de RGI de Santa Maria de Jetibá/ES, em cujo terreno foi implantado o Loteamento Colinas de Santa Maria), subdividido em 06 (seis) quadras, 78 (setenta e oito) lotes, 01 (uma) área verde, 01 (uma) área destinada a equipamentos comunitários, 01 (uma) área destinada ao espaço livre (uso público), tendo as seguintes características: ÁREA DOS LOTES: 20.761,22 M² (vinte mil, setecentos e sessenta e um metros e vinte e dois centímetros quadrados). ÁREA DAS RUAS, PRAÇAS, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS, ÁREAS VERDES: 11.586,33 M² (onze mil, quinhentos e oitenta e seis metros e trinta e três centímetros quadrados), destina-se a uma zona residencial, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal através do Decreto Nº. 1144/2019. Para garantia da execução das obras os proprietários caucionaram os lotes nº 01 ao 04 da Quadra 01; 01 ao 07 da Quadra 02; 17 ao 19 da Quadra 03; 20 ao 22 da Quadra 04 e 01 ao 15 da Quadra 06, totalizando uma área de 8.982,46 M² (oito mil, novecentos e oitenta e dois metros e quarenta e seis centímetros quadrados). Que as impugnações contra o registro do loteamento deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação do presente edital, que será publicado no jornal de circulação neste Estado, por três (03) dias consecutivos, nos termos do Art. 19 da Federal 6.766/79. Findo o prazo e não havendo impugnação fundamentada em direito real, será feito o registro do referido loteamento. PLANTA DE SITUAÇÃO ARTIGO 19 DADO E PASSADO, nesta cidade de Santa Maria de Jetibá ES, aos 29 dias do mês de julho de 2020. Eu, (a) Moisés Barbosa de Souza Filho, Oficial e Tabelião, que digitei e assino.