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Cartórios - 09/07/2022

Sábado

Publicado em 

04 ago 2022 às 18:03

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 18:03

Arquivos & Anexos

09-07-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE IBIRAÇU/ES DORVALINO BATISTA FERREIRA Oficial Rodovia Ibiraçu x Aracruz, nº 333, Trevo São Benedito – Bairro São Benedito – Ibiraçu/ES – CEP: 29.670-000. Tel.: (27) 99871-1838 E D I T A L - Usucapião Extrajudicial Dorvalino Batista Ferreira, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Ibiraçu – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com§ 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram protocolados nesta serventia, sob o n.º 17.891 por ROBSON LUIZ COSTA, brasileiro, casado, aposentado, portador da Carteira de Identidade n° 3.854.729-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 293.151.156-00, filho de Pedro Antonio da Costa e Lucilia Vieira da Costa, endereço eletrônico: tsocnosbor@outook; Compareceu ainda neste ato na qualidade de ADVOGADO do solicitante o Dr° MARIO CESAR NEGRI, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n° 11.332-OAB- ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 860.674.517-00, com escritório à Rua Santo Bermudes, nº 31, Bairro Santa Luzia, cidade de João Neiva/ES – CEP: 29.680-000, endereço eletrônico [email protected], para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, de Uma área de terreno urbano, medindo 300,00 m² (trezentos metros quadrados), situado à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 56, Bairro Campagnaro, cidade de Ibiraçu/ES, limitando-se atualmente pela frente com a Rua Tancredo de Almeida \neves, medindo 15,00 metros; fundos com Elias Jose Campagnaro, medindo 15,00 metros; lado direito com herdeiras de Oderico Mattos Barbosa, medindo 19,90 metros e lado esquerdo com Rua Projetada, medindo 20,40 metros, inscrição imobiliária municipal n° 01-01-033-0013-001, conforme planta de situação assinado pela Arquiteta Luciene Marina de Angeli Coser. Cópias do requerimento, Ata Notarial, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rodovia Ibiraçu x Aracruz, nº 333, Trevo São Benedito – Bairro São Benedito – Ibiraçu/ES – CEP: 29.670-000, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de Ibiraçu – ES, 08 de julho de 2022. Walhman Tavares Batista (Of. substituta)

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