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Cartórios - 09/06/20

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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 01:00

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 09/06/20

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE DE ASSIS DA SILVA - CPF: 726.381.417-04 JULIANA BATISTA CARVALHO DA SILVA - CPF: 110.019.777-00 ROBERTO CARLOS FERREIRA - CPF: 071.402.307-81 IRINEIA LUIZA SIQUEIRA - CPF: 114.631.157-50 ELMARIO DUARTE DE SOUZA - CPF: 856.867.007-53 ADAURI HUMBERTO BALDI - CPF: 558.269.207-00 MOACIR DE S LEMOS - CNPJ: 11.413.787/0001-30 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 09 de junho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 08 de junho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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