Cartórios - 09/03/2024

Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Helder José Effgen, brasileiro, nascido em 21/07/1960, funcionário público federal, portador da carteira de identidade n° 503.879-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 656.671.827-34, separado judicialmente e residente e domiciliado nesta Cidade, no Centro, na Rua Koehler, n° 167, apto. 301, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 64 (sessenta e quatro) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.456 do livro 1-H, de Uma área de terra rural sita em Santa Isabel, Distrito de Santa Isabel, neste município e Comarca, medindo a área de 105.336,28 m2 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e seis metros e vinte e oito decímetros quadrados) e perímetro de 1.248,00 m. (um mil, duzentos e quarenta e oito metros), limitando-se ao norte com imóvel pertencente a Frederico Fialho Campos, ao sul com imóvel pertencente a Myrtha Gomes da Cunha, ao leste com imóveis pertencentes a Myrtha Gomes da Cunha e Adinete Alvarenga Christ e ao oeste com imóvel pertencente a Rosália Gonçalves Rodrigues, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 06 (março) de dezembro de 2.024. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora