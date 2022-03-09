Cartórios - 09/03/2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por THIAGO OLIVEIRA GONÇALVES casado com ALESSANDRA COSTA SAPAVINE GONÇALVES, autuado sob o n° 53.957 em 14/06/2021, tendo por objeto o imóvel de propriedade de REINALDO GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS matrícula nº 8.662 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1. Imóvel: rural, medindo 260.953,50m² (duzentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e três metros e cinquenta decímetros quadrados), situado em “Boa Esperança e Santa Maria, município de Alegre-ES, confrontando-se com imóveis de Edivaldo de Souza Coelho, Samuel Curty Ceriaco Conçalves, Paulo César Oliveira Curty e Wilson Garcia da Rosa. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados TERCEIROS eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 08 de março de 2022. Edivania Miotto Leite Catabriga Substituta

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. SÉRGIO RATUNDE ALVES – CPF/MF nº. 125.465.317-19, ora proprietário do imóvel situado na Rua Jorge Pinheiros Cangussú, s/n, Centro, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS DE USO DOMÉSTICO – PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, N° 8.4444.0482713-7 de 21 de outubro de 2013 – Matrícula do Imóvel n° 5209 Livro 2-Q, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 08 de março de 2022. ADRIANA LUCIA DE Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.03.07 10:15:34 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala

