Cartórios - 09/01/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA - ES - COMARCA DA CAPITAL EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). FABIANO DA PENHA JOAQUIM, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 109.795.977-57, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, Condomínio Parque Viva Jacaraipe, Apto 307, Bloco 6, Estância Monazítica, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 855552031793-1, firmado em 17 de fevereiro de 2012, registrado sob o nº. 02 da matrícula nº 37.406 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 11/01/2020  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 052 a 072, vencidas desde 05/03/2018 a 05/11/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 08 de janeiro de 2020. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. Rua Major Pissarra, 196, Centro, Serra, ES CEP 29.176-020 Telefax: 3064-7250

ADEMILDE MARIA RIMOLO DOS SANTOS - CPF: 009.597.977-85 Protocolo: 1130999 AF CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI - CNPJ: 30.522.428/0001-65 Protocolo: 1130815 ALZENIL DA SILVA SANTOS - CPF: 085.170.257-09 Protocolos: 1131237, 1131238, 1131239, 1131240, 1131241, 1131242, 1131243, 1131244, 1131259, 1131260, 1131261, 1131262, 1131263, 1131264, 1131265, 1131266, 1131267, 1131268, 1131269, 1131270, 1131271 BEST CHOICE COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 32.559.044/0001-42 Protocolo: 1130748 EDINEIA CALIXTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 103.739.127-65 Protocolos: 1130959, 1130960, 1130961, 1130962, 1130963, 1130964, 1130965, 1130966, 1130967, 1130968, 1130969, 1130970, 1130971, 1130972, 1130973, 1130974, 1130975, 1130976, 1130977, 1130978, 1130979 EDVAN BOECHAT DE CASTRO - CPF: 053.095.107-02 Protocolo: 1130943 FERNANDA LOUREIRO PIMENTEL SARAIVA - CPF: 087.184.067-77 Protocolo: 1130800 FORTIS AUTOMACAO EIRELI - ME - CNPJ: 15.395.688/0001-23 Protocolos: 1131096, 1131097, 1131098, 1131099, 1131100 GLEICIO GUERRA SILVA - CPF: 045.686.197-18 Protocolo: 1130747 J SILVEIRA SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.474.214/0001-77 Protocolos: 1130825, 1130826 JOSE GERALDO RAMOS MARTINS - CPF: 997.835.417-49 Protocolos: 1131101, 1131102, 1131103, 1131104, 1131105, 1131106, 1131107, 1131108, 1131109, 1131110, 1131111, 1131112, 1131113, 1131114, 1131115, 1131116, 1131117, 1131118, 1131119, 1131120, 1131121, 1131122, 1131123 JOSSENIR BINAS DA SILVA - CPF: 134.326.907-54 Protocolos: 1131181, 1131182, 1131183, 1131184, 1131185, 1131186, 1131187, 1131188, 1131189, 1131190, 1131191, 1131192, 1131193, 1131194, 1131195, 1131196, 1131197, 1131198 MARIA ELIDIA DOMICIANO - CPF: 003.290.287-58 Protocolos: 1131214, 1131215, 1131216, 1131217, 1131218, 1131219, 1131220, 1131221, 1131222, 1131223, 1131224, 1131225, 1131226, 1131227, 1131228, 1131229, 1131230, 1131231, 1131232, 1131233, 1131234, 1131235, 1131236 MARISTELA PINTO DOS REIS - CPF: 418.572.245-15 Protocolos: 1131049, 1131050, 1131051, 1131052, 1131053, 1131054, 1131055, 1131056, 1131057, 1131058, 1131059, 1131060, 1131061, 1131062, 1131063, 1131064 NEDIR DA SILVA MOURA - CPF: 924.975.007-20 Protocolos: 1130980, 1130981, 1130982, 1130983, 1130984, 1130985, 1130986, 1130987, 1130988, 1130989, 1130990, 1130991, 1130992, 1130993, 1130994, 1130995, 1130996, 1130997, 1130998 PHARMA GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 22.674.663/0001-24 Protocolo: 1130922 PLASFORTE COM DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 31.793.011/0001-08 Protocolo: 1130808 RIR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 30.726.191/0001-34 Protocolo: 1130807 TIZIANA OLIVEIRA GAZZERA 06088327740 - CNPJ: 14.452.147/0001-27 Protocolo: 1130790 TOP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI EPP - CNPJ: 12.097.605/0001-21 Protocolos: 1130781, 1130788 WARLEY ANDRADE PEREIRA - CPF: 116.075.587-69 Protocolo: 1130931 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIV - CNPJ: 18.705.246/0003-96 Protocolos: 1130856, 1130857, 1130858, 1130859 MF DEPARTAMENTO E MAGAZINE EIR - CNPJ: 33.926.690/0001-63 Protocolo: 1130875 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 10 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 08 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00



Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS COUTO COM DE AREIA LOC E SERVICOS LTDA M 1 CNPJ: 12.148.732/0001-02 JOSE MORAES JUNIOR 1 CPF: 099.944.877-36 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

