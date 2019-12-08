Cartórios - 08/12/19

EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). VAGNER SILVA FERREIRA, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 089.602.537-31, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Santa Maria, Lote 20, Quadra 48, Bairro das Laranjeiras, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 144440823988-6, firmado em 29 de abril de 2015, registrado sob o nº. 06 da matrícula nº 26.975 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 08/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 050 a 054, vencidas desde 29/06/2019 a 29/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 05 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã.