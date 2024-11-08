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Cartórios - 08/11/2024

Sexta-feira

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 22:01

Publicado em 

07 nov 2024 às 22:01

Arquivos & Anexos

08-11-24 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTORIO MARIA ADELIA GALVAO LOPES TEIXEIRA Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial Titular do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR ao Sr. FABIO JUNIO CRAVO GOMES, CPF: 086.425.357-50, proprietário do Imóvel situado à Rua Oiticica, nº 64, Amazonas, Montanha-ES, Cep: 29.890-000, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440293169, garantido por alienação fiduciária, firmado em 06/03/2013, na matrícula 5971, do Livro 2, neste Cartório de Montanha/ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em razão de ter se esgotado todos os meios permitidos de localização do devedor fiduciante Fabio Júnio Cravo Gomes, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei 9.514/97. Montanha/ES, 06 de novembro de 2024. Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

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