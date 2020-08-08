Cartórios - 08/08/2020

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por DALVA MARIA DE ALMEIDA e BENTO BRAZ DE ALMEIDA XAVIER, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Boa Esperança", localizado no Distrito de Airituba, São José do Calçado - ES, com área de 292.820,00M2 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos e vinte metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Bento Braz de Almeida Xavier e Paulo Cesar Rosa da Silva. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 04 de agosto de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 04 de agosto de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro de Imóveis Substituto -



CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JOCIARA PRADO PIMENTEL e LEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA, referente ao imóvel urbano, constituído de: Uma área de terreno urbano na rua Projetada A, no loteamento José Hermenegildo Domingues, nesta cidade, medindo 612,00 m2 (seiscentos e doze metros quadrados), começando pelo lado esquerdo, na confrontação com Espólio de Antonio José Domingues, uma linha com 20,40 metros. Pelo fundo, na confrontação com Nilda Justina Domingues de Almeida, uma linha com 30,00 metros. Pelo lado direito, na confrontação com a Rua Projetada A uma linha com 30,00 metros que encontra o ponto de partida na confrontação com Espólio de Antonio José Domingues. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 20 de julho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 20 de julho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro de Imóveis Substituto -



EDITAL DE LOTEAMENTO Moisés Barbosa de Souza Filho, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca de Santa Maria de Jetibá  ES, por nomeação na forma da lei, etc... FAZ SABER, para ciência dos interessados, em cumprimento do Artigo 19 da Lei 6.766 de 19/12/79, que GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº. 13.416.392/0001-16, com sede na Av. Champagnat, nº. 620 - sala 105, Shopping Center Vila Velha-ES, centro, Vila Velha/ES, representada neste ato por seu bastante procurador: José Machado Neto, Brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº. 1.530.430 SSP-ES e CPF nº. 093.536.007-74, residente e domiciliado à Av. Hugo Musso, nº. 2380 - apt. 1901 B, Itapuã, VIla Velha-ES, depositaram neste serviço registral: Memorial Descritivo, Plantas, e demais documentos exigidos pelo Artigo 18, relativos ao Loteador e ao imóvel de sua propriedade, para registro do Loteamento denominado Colinas de Santa Maria tendo acesso pela Rua Rosa, Bairro Vila Jetibá, nesta cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, com área total de 32.347,55 M² (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete metros e cinquenta e cinco centímetros quadrados), registrado no Livro 2 sob nº 6183 do Cartório de RGI de Santa Maria de Jetibá/ES, em cujo terreno foi implantado o Loteamento Colinas de Santa Maria), subdividido em 06 (seis) quadras, 78 (setenta e oito) lotes, 01 (uma) área verde, 01 (uma) área destinada a equipamentos comunitários, 01 (uma) área destinada ao espaço livre (uso público), tendo as seguintes características: ÁREA DOS LOTES: 20.761,22 M² (vinte mil, setecentos e sessenta e um metros e vinte e dois centímetros quadrados). ÁREA DAS RUAS, PRAÇAS, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS, ÁREAS VERDES: 11.586,33 M² (onze mil, quinhentos e oitenta e seis metros e trinta e três centímetros quadrados), destina-se a uma zona residencial, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal através do Decreto Nº. 1144/2019. Para garantia da execução das obras os proprietários caucionaram os lotes nº 01 ao 04 da Quadra 01; 01 ao 07 da Quadra 02; 17 ao 19 da Quadra 03; 20 ao 22 da Quadra 04 e 01 ao 15 da Quadra 06, totalizando uma área de 8.982,46 M² (oito mil, novecentos e oitenta e dois metros e quarenta e seis centímetros quadrados). Que as impugnações contra o registro do loteamento deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação do presente edital, que será publicado no jornal de circulação neste Estado, por três (03) dias consecutivos, nos termos do Art. 19 da Federal 6.766/79. Findo o prazo e não havendo impugnação fundamentada em direito real, será feito o registro do referido loteamento. PLANTA DE SITUAÇÃO  ARTIGO 19 DADO E PASSADO, nesta cidade de Santa Maria de Jetibá  ES, aos 29 dias do mês de julho de 2020. Eu, (a) Moisés Barbosa de Souza Filho, Oficial e Tabelião, que digitei e assino.



Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º. Do Art. 26, da Lei no. 9.514/1997 e a requerimento, NOTIFICAR a Sra. KATIA REGINA STELZER PAGIOLA, para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da terceira publicação deste edital, efetue o pagamento junto a este cartório, das parcelas vencidas do Contrato de Financiamento imobiliário descrito no R. 4-734 do livro 2, feito em 15/12/2013, registro este garantido por alienação fiduciária de um imóvel rural sito em Melgaço, deste município e Comarca de Domingos Martins-ES. A não purgação de mora dentro do referido prazo, poderá implicar na consolidação da propriedade em nome do Credor Fiduciário BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A  BANDES, conforme disposto no parágrafo 7º. Do Art. 26 da Lei 9.514/97. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins-ES, no dia 04 (quatro) de agosto de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registrador -

