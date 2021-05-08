Cartórios - 08/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ITARANA MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIAL E TABELIÃ TITULAR Rua Jerônimo Monteiro, 100, Centro, Itarana - ES, CEP.: 29.620-000 Willian Gomes Xavier – Substituto da Oficial Tel.: (27) 3720-1520 / Cel.: (27) 9 9658-6124 Jonathan Carmo Pena – Escrevente Auxiliar E-mail: [email protected] Ofício nº 006/2021 Itarana/ES, 07 de maio de 2021. EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que o Sra. IZABEL CRISTINA RIZZI GRIGIO, brasileira, professora, inscrita no CPF/MF sob o nº 978.799.407-15, e seu marido SEBASTIÃO OLIVAR GRIGIO, brasileiro, lavrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 811.383.267-04, residentes e domiciliados em Baixo Sossego, Rizzi, Itarana/ES e JOSÉ ELIAS RIZZI, brasileiro, lavrador, inscrito no CP/MF sob o nº 017.208.667-16, solteiro, residente e domiciliado em Baixo Sossego, Rizzi, Itarana/ES, protocolaram nesta Serventia, sob o nº 9.619, em data de 07/12/2021, o pedido de Reconhecimento e Declaração da Usucapião Extrajudicial de UMA ÁREA URBANA medindo 3.474,00 m² (três mil quatrocentos e setenta e quatro metros quadrados) e Perímetro 272,94 m,sendo originário de área maior registrado na Matrícula nº 3.216, Lº 2, F 1, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo acima exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itarana, sito na Rua Jerônimo Monteiro, 100, Centro, Itarana/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itarana/ES, 07 de maio de 2021 Rua Jerônimo Monteiro, 100, Centro, Itarana - ES, CEP.: 29.620-000 Willian Gomes Xavier – Substituto da Oficial Tel.: (27) 3720-1520 / Cel.: (27) 9 9658-6124 Jonathan Carmo Pena – Escrevente Auxiliar E-mail: [email protected]