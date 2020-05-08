Cartórios - 08/05/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - CNPJ: 16.404.287/0532-75 JOUBER DE BARBI - CPF: 104.988.127-31 K A MEDEIROS CONEXAO X - CNPJ: 22.382.357/0001-14 LEILA RENATA APARECIDA SOUTO BENTO - CPF: 123.485.597-65 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 08 de maio de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 07 de maio de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã