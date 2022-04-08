Cartórios - 08/04/2022

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por NÁDIA DE SOUZA SILVA COUTO, brasileira, solteira, policial militar, residente e domiciliada na Rua Elda Mendonça de Lima, nº168, Pedro Ideraldo de Almeida Lima, na cidade de São José do Calçado-ES, portadora da Carteira de Identidade nº 22.118-3-PMES e inscrita no CPF/MF sob nº 137.308.377-88, nascida em Santa Leopoldina-ES, aos 29 de setembro de 1992, filha de Nélio Fernandes Silva Couto e Delaidia Santos de Souza, endereço eletrônico: [email protected], referente ao imóvel urbano, constituído de: 01 (um) Lote no Loteamento sem alqueires, área Urbana de São José do Calçado-ES, conforme (loteamento que será aprovado pelos órgãos competentes) medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,03m (dez metros e três decímetros) de fundos, 21,03m (vinte e um metros e três decímetros) pelo lado direito; 21,80m (vinte e um metros e oitenta decímetros) pelo lado esquerdo, Lote de nº 29, Quadra B, de frente com a Rua Projetada A, com área total de 214,15m2 (duzentos e quatorze metros e quinze decímetros quadrados). As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 15 de fevereiro de 2022. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião Substituto do Registro de Imóveis.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 15 de fevereiro de 2022 Douglas Melo de Araújo - Escrevente Substituto do Registro de Imóveis Substituto -

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS , PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE ALEGRE Franklin Monteiro Estrella Oficial e Tabelião EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por ISMAEL DE OLIVEIRA AMORIM e sua esposa DIRCY DA SILVA MATTOS AMORIM, protocolado sob nº 54.036 em 23 de julho de 2021, tendo por objeto o imóvel de propriedade de ABNER FERRIERA DE MATTOS e seu cônjuge EMILIA DA SILVA FERREIRA transcrição nº 15.330 do Livro 3-AM, que assim se descreve e caracteriza: 1) Imóvel urbano, situado na Rua Vila Reis nº 65, Bairro Vila do Sul, Alegre-ES, medindo 190,18m² (cento e noventa metros e dezoito decímetros quadrados), contendo uma edificação medindo 66,85m² (sessenta e seis metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), confrontando-se com imóveis de Lauro Lima Filho e outros, André Luis Teixeira dos Santos e Ribeirão Alegre. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 07 de abril de 2022. Edivânia Miotto Leite Catabriga Substituta

