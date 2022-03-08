Cartórios - 08/03/2022

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. SÉRGIO RATUNDE ALVES – CPF/MF nº. 125.465.317-19, ora proprietário do imóvel situado na Rua Jorge Pinheiros Cangussú, s/n, Centro, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS DE USO DOMÉSTICO – PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, N° 8.4444.0482713-7 de 21 de outubro de 2013 – Matrícula do Imóvel n° 5209 Livro 2-Q, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 08 de março de 2022. ADRIANA LUCIA DE Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.03.07 10:15:34 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs.