Arquivos & Anexos
Cartórios - 08/01/20
ANTOLINI EXPORTACAO, IMORTACAO E MINERAC - CNPJ: 02.870.306/0001-24 Protocolo: 1130569 DURAPLUS FABRICA DE TINTAS E C - CNPJ: 31.240.162/0001-20 Protocolos: 1130704, 1130705 ELIEUDO DA COSTA FERREIRA 06882392420 - CNPJ: 32.742.950/0001-88 Protocolo: 1130490 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1130662 JHONNY MAXIMIANO DE SOUZA 1197 - CNPJ: 29.718.649/0001-24 Protocolo: 1130663 LAELIO DE AQUINO MERCIER - CPF: 558.184.717-72 Protocolos: 1130508, 1130635 M FERNANDES RAMOS ME - CNPJ: 24.987.333/0001-14 Protocolo: 1130600 MANNOA VILLAS EMPREENDIMENTOS IMOB - CNPJ: 20.943.929/0001-61 Protocolo: 1130529 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP E EXPORTACAO - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1130707, 1130708 MIQUEIAS XAVIER FERREIRA - CPF: 115.206.497-54 Protocolos: 1130561, 1130562 PL LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.590.250/0001-12 Protocolo: 1130512 THAYSI DE PAULA CANDIDO - CPF: 121.817.887-66 Protocolo: 1130703 VP-COSTA DELIVERY DE LANCHES E MARMITAS - CNPJ: 34.940.321/0001-98 Protocolo: 1130709 WALDELIO DE CARVALHO SANTOS TR - CNPJ: 24.627.136/0001-94 Protocolo: 1130636 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 09 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 07 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ADW TELECOM EIRELI ME 1 CNPJ: 24.255.156/0001-81
AGIL EDIFIC E EMPREEND LTDA ME 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88
ANA CRISTINA CORREA CORDEIRO PEREIRA 1 CPF: 031.801.707-51
CLEITON ALEXANDRE XAVIER SILVA 1 CPF: 095.561.427-97
ELAINE MARIA DE SOUZA 08365030748 1 CNPJ: 28.103.751/0001-52
INSPETRO SERVICOS INDUSTRIAIS EIREL 1 CNPJ: 13.866.537/0001-80
JOSE VIEIRA DOS SANTOS 1 CPF: 506.703.016-04
LAGOFARMA DROGARIA LTDA 1 CNPJ: 34.099.177/0001-09
LOG LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1 CNPJ: 21.161.638/0001-84
ROSIANE SOUZA RIBEIRO LOPES 3 CPF: 072.502.867-06
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã