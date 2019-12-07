Cartórios - 07/12/19

Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): NIVALDO SERING, CPF nº 034.851.567-79 JOAO PROEZA DE SOUZA, CPF nº 148.451.137-91 JALON GOMES, CPF nº 113.271.824-40 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 09-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 06 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JHON ALBERT DE SOUZA AZEVEDO - CNPJ: 22.419.762/0001-60 E R COM DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.581.671/0001-80 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 09 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 06 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). VAGNER SILVA FERREIRA, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 089.602.537-31, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Santa Maria, Lote 20, Quadra 48, Bairro das Laranjeiras, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 144440823988-6, firmado em 29 de abril de 2015, registrado sob o nº. 06 da matrícula nº 26.975 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 08/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 050 a 054, vencidas desde 29/06/2019 a 29/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 05 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã.