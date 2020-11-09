Cartórios - 07/11/20
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 17.251 GILMAR AUGUSTO RODRIGUES, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por AUREA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora do CPF nº 015.354.517-85 e CI nº MG-13.331.465, residente naRua Dr. Edizio Cirne, nº 194, Centro, Mantenópolis-ES, protocolado em 13/04/2020, Protocolo nº17.251 tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Um lote de terreno urbano, situado na Rua G, Bairro denominado Loteamento Valdemar Novais de Lacerda, Mantenópolis-ES, com área de 140,00m² (cento e quarenta metros quadrados) identificado como sendo o Lote nº 06 da Quadra 09, medindo 7,00 metros de largura na frente, confrontando com a Rua G, 20,00 metros de comprimento na lateral direita, confrontando com o lote 07, 20,00 metros de comprimento na lateral esquerda, confrontando com o lote 05, e 7,00 metros de largura nos fundos, confrontando com os lotes 14 e 15, de propriedade de AMANTINO NOVAIS DE LACERDA e NILZA DA SILVA LACERDA. Referido imóvel encontra-se inserido no LOTEAMENTO VALDEMAR NOVAIS DE LACERDA, matriculada sob n. 2083, da qual será destacado. O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há mais de 23 (vinte e três) anos. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que funciona à Av. Maria Teodoro, nº 215, centro, Mantenópolis-ES, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (27) 3758-1071, Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Mantenópolis,20 de outubro de 2020. Gilmar Augusto Rodrigues, Oficial.