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Cartórios - 07/06/2020

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 01:00

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 07/06/2020

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Cartórios - 07/06/2020

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ARACRUZ Endereço: Rua Fiori Terci, 253 - Bairro: De Carli - Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-2237 E-mail - [email protected] EDITAL- INTIMAÇÃO (S.F.I. Lei 9.514 de 20/11/97 Rubens Pimentel Filho, Oficial de, Títulos e Documentos, nomeado na forma da lei, etc, vêm a requerimento do (a) COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA  SICOOB LESTE CAPIXABA, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 32.430.233/0001-10 - SICOOB LESTE CAPIXABA, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, NOTIFICAR o (s) Sr. (s). CRISTOPHER BALBI e MARIA VERA LUCIA TESTA, Rua Espirito Santo, n° 15, Bairro Guaxindiba, Aracruz  ES CEP 29.194-709, para que comparecer(em) a esta serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (SICOOB LESTE CAPIXABA). (REF.: CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO Nº 1251988, GARANTINDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, caso queira impugnar os termos desta notificação. A presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL está sendo feita por Edital, em virtude do fiduciante não ter sido localizado no endereço indicado. Aracruz,05 de Junho de 2020. RUBENS PIMENTEL FILHO OFICIAL (Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 13:00hs às 15:00hs).

Sérgio Moro

A Gazeta

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