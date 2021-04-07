Cartórios - 07/04/21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES – Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva – Oficial Titular E D I T A L NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da VALE S.A, empresa de direito privado, localizada na Avenida Dante Michelini, nº.5500, Jardim Camburi, Vitória/ES, Cep: 2909-860, inscrita no CNPJ nº. 33.592.510/0001-54, neste ato representada por seus procuradores, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: RAFAEL VICTOR VASCONCELOS GUERRA, inscrito no CPF nº. 123.910.537-11, situado na Rua Senador Atílio Vivacqua, nº. 125, apartamento 601, Centro, Colatina/ES, Cep: 29700.201, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência ao processo de retificação de área, denominado Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) – Gleba 02B, situado no município de Colatina/ES, composto pela matrícula registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Colatina/ES (CNS: 02.396-0) sob os números: 4740 Lv.3, 18561 Lv.2, 18562 Lv.2, 18964 Lv.2, 40598 Lv.2, 40599 Lv.2, 40602 Lv.2, 40603 Lv.2, 40604 Lv.2, 40608 Lv.2, 40620 Lv.2, 40627 Lv.2, 40635 Lv.2, 40643 Lv.2, 40644 Lv.2, 40645 Lv.2, 40647 Lv.2, 40652 Lv.2, 40683 Lv.2, 40688 Lv.2, 40689 Lv.2, 40697 Lv.2, 40699 Lv.2, 40701 Lv.2, 40713 Lv.2, 40718 Lv.2, 40720 Lv.2, 40725 Lv.2, registrada no Cartório da 1º Zona de Registros de Imóveis de Vitória/ES (CNS:02.465-3) sob o número 9228 Lv.3, e no Cartório do 1º Ofício da 1º Zona de Registro de Imóveis de Cariacica/ES (CNS:02.280-6) sob número 23846 Lv.2, cadastradas no INCRA sob o código de nº. 502.049.038.881-7, conforme Memorial Descritivo, Declaração de Reconhecimento de Limites e CRT ES, anexos a este edita. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina – ES - 25 de março de 2021. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES – Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva – Oficial Titular E D I T A L NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da VALE S.A, empresa de direito privado, localizada na Avenida Dante Michelini, nº.5500, Jardim Camburi, Vitória/ES, Cep: 2909-860, inscrita no CNPJ nº. 33.592.510/0001-54, neste ato representada por seus procuradores, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: LEONARDO ALVES BAIAO, inscrito no CPF nº. 093.678.627-25, situado na Rodovia BR-259, KM-45, Barbados, Colatina/ES, Cep: 29.712.490, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência ao processo de retificação de área, denominado Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) – Gleba 02B, situado no município de Colatina/ES, composto pela matrícula registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Colatina/ES (CNS: 02.396-0) sob os números: 4740 Lv.3, 18561 Lv.2, 18562 Lv.2, 18964 Lv.2, 40598 Lv.2, 40599 Lv.2, 40602 Lv.2, 40603 Lv.2, 40604 Lv.2, 40608 Lv.2, 40620 Lv.2, 40627 Lv.2, 40635 Lv.2, 40643 Lv.2,, 40644 Lv.2, 40645 Lv.2, 40647 Lv.2, 40652 Lv.2, 40683 Lv.2, 40688 Lv.2, 40689 Lv.2, 40697 Lv.2, 40699 Lv.2, 40701 Lv.2, 40713 Lv.2, 40718 Lv.2, 40720 Lv.2, 40725 Lv.2, registrada no Cartório da 1º Zona de Registros de Imóveis de Vitória/ES (CNS:02.465-3) sob o número 9228 Lv.3, e no Cartório do 1º Ofício da 1º Zona de Registro de Imóveis de Cariacica/ES (CNS:02.280-6) sob número 23846 Lv.2, cadastradas no INCRA sob o código de nº. 502.049.038.881-7, conforme Memorial Descritivo, Declaração de Reconhecimento de Limites e CRT ES, anexos a este edita. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina – ES - 25 de março de 2021. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs

