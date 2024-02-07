Cartórios - 07/02/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CARTÓRIO – 1º OFÍCIO. OFICIAL – CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com os seguintes dados: REQUERENTES: ELTON DALCOLMO BARBOZA, empresário e agricultor, titular da carteira de identidade nº 1.306.976 SSP-ES e CPF nº 043.800.607-05, filho de José de Matos Barboza e Lizete Silene Dalcolmo Barboza, nascido aos 24 (vinte e quatro) de novembro (11) de mil novecentos e setenta e cinco (1975) em Santa Teresa-ES, endereço eletrônico: [email protected], casado sob o regime da comunhão parcial de bens, ao primeiro (1º) de dezembro de dois mil e um (2001), conforme registro sob o nº 9453, às folhas 185 do livro B-40, do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de IBES, Vila Velha-ES, com ADRIANA BARBOSA GONÇALVES, titular da carteira de identidade nº 1.300.900 SSP-ES e do CPF nº 078.729.737-23, filha de Arlindo Luiz Gonçalves e Ana Maria Barbosa Gonçalves, nascida aos 21 (vinte e um) de junho (06) de mil novecentos e setenta e sete (1977) em Vitória-ES; ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Alameda Pica-pau, nº 58, Residencial 4B03, Bairro Jacuhy, Serra-ES, CEP 29.161-278, e, RODRIGO FARIA DE SOUZA, solteiro, empresário e agricultor, titular da carteira de identidade nº 1.403.003 SSP-ES e do CPF nº 076.974.047-29, filho de Valdino Ferreira de Souza e Ruthlea Conceição Faria de Souza, nascido aos 05 (cinco) de outubro (10) de mil novecentos e setenta e oito (1978) em Vila Velha-ES, endereço eletrônico: [email protected], convivendo em união estável, conforme escritura pública lavrada no Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina-ES, às folhas 077/83 do Livro 0169, em data de 30 de setembro de 2016, com DANIELLY FERREIRA SOARES, divorciada, empresária, titular da carteira de identidade nº 1.899.518 SPTC-ES e do CPF nº 085.206.927-88, filha de Francisco Carlos Ferreira Soares e Maria de Fátima Valentim Soares, nascida aos 03 (três) de dezembro (12) de mil novecentos e setenta e nove (1979) em Colatina-ES; ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida Dante Michelini, nº 4881, Condomínio Cote D’Azur Mônaco, nº 804, Jardim Camburi, Vitória-ES, CEP 29.090-070; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado em Calogi, Distrito de Djalma Coutinho, Município de Santa Leopoldina-ES, medindo área de 86.61,28 ha (oitenta e seis hectares, sessenta e um ares e vinte e oito centiares), ou seja, 866.128,00 m² (oitocentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e oito metros quadrados) com perímetro de 5.648,02 m (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito metros e dois centímetros), limitando-se com imóveis pertencentes ao Espólio de Dealci Alves Ferreira, Roque Baioco dos Santos, Espólio de Antonio Henrique Reich, Maria Grigio Rocetti, e, Elda dos Santos Sarmento. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 2.805, LIVRO B-10. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES, Telefone de contato: (27) 3266-1058, Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis. Santa Leopoldina/ES, 19 de janeiro de 2024.







Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial Titular do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. THIAGO SANTOS FERNANDES BORGES, CPF/MF: 120.329.107-80, proprietário do Imóvel situado à Rua Largo de São Jorge, nº 150, Decão, Município de Montanha - ES, Cep: 29.890-000, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440026263, garantido por alienação fiduciária, firmado em 09/03/2012, na matrícula 5792, do Livro 2, neste Cartório de Montanha/ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em razão de ter se esgotado todos os meios permitidos de localização do devedor fiduciante THIAGO SANTOS FERNANDES BORGES, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei 9.514/97. Montanha/ES, 25 de janeiro de 2024. ///////////////////////////////////////////// Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

