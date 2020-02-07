Cartórios - 07/02/2020
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MARIA AUXILIADORA M FERREIRA - CPF: 015.274.087-28 E & R COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.581.671/0001-80 JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 07 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 06 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã ANNA PAULA FERNANDES DA SILVA 13958199712 - CNPJ: 23.544.716/0001-55 Protocolo: 1136348 FRANCYS WANDER DE OLIVEIRA RAMOS 12191980724 - CNPJ: 32.666.277/0001-44 Protocolo: 1136345 GLAUCIA VIEIRA MODESTO 07683609609 - CNPJ: 12.556.920/0001-70 Protocolos: 1136341, 1136343 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1136310 J. M. DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS ME - CNPJ: 08.113.772/0001-41 Protocolos: 1136335, 1136336 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 073.345.077-62 Protocolo: 1136344 MARCELO SILVA SIMON - CPF: 082.553.527-16 Protocolos: 1136339, 1136340 MENINA DO BOLO CONFEITARIA EIRELI - CNPJ: 31.074.645/0001-00 Protocolo: 1136347 R S GERALDO EIRELI ME - CNPJ: 28.114.537/0001-00 Protocolo: 1136346 SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 04.711.147/0006-55 Protocolo: 1136225 VITAVIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA M - CNPJ: 11.859.165/0001-30 Protocolo: 1136280 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar ELETRIMAT MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ: 12.802.640/0001-02 Protocolo: 1136307 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 10 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 06 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ARENILTON BARBOSA GAMA 08693985710 1 CNPJ: 15.746.788/0001-57 JACKSON MIRANDA SILVA 2 CNPJ: 09.137.665/0001-16 WANDERSON BIANQUE ELLER 1 CPF: 879.062.876-49 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã