Cartórios - 07/01/20

12858-TIAGO ALVES DA COSTA - CNPJ: 30.487.614/0001-00 Protocolo: 1130244 ALLONDA AMBIENTAL S/A - CNPJ: 04.060.779/0001-91 Protocolo: 1130257 ARIELE RESTAURANTE E PETISCOS LTDA ME - CNPJ: 22.272.120/0001-80 Protocolo: 1130304 CELIA MARIA VIEIRA DA SILVA 03 - CNPJ: 34.469.847/0001-31 Protocolo: 1130355 CLAUDJA NOBRE SANTOS 42923119860 - CNPJ: 29.429.034/0001-88 Protocolo: 1130101 DANIELLA PRETO ANDRADE - CPF: 058.682.447-29 Protocolo: 1130216 ESTEVES COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 32.507.013/0001-48 Protocolo: 1130420 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1130249 M FERNANDES RAMOS ME - CNPJ: 24.987.333/0001-14 Protocolo: 1130340 PORTO FRIO COM. E ARM. LTDA - CNPJ: 07.672.111/0002-74 Protocolo: 1130439 SEA E MAR SERV TECN SUBAQUATIV - CNPJ: 32.463.200/0001-77 Protocolo: 1130405 SERRAMAQ COM. E SERV. LTDA - CNPJ: 04.643.369/0001-73 Protocolo: 1130358 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 08 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 06 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): RENATO BALDI - CPF: 106.900.217-80 JESICA CRISTINA DO PRADO - CPF: 145.425.217-02 BENEDITO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 024.581.087-09 LAUDEMAR MENDES VIANA - CPF: 009.763.477-84 WBDS SERVICOS TERCEIRIZACAO E COM LTDA - CNPJ: 30.976.088/0001-42 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 07 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 06 de janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DALVA MARIA OLIVERA, Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo. FAZ SABER, a tantos quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar possuir que foi protocolo nesta Serventia sob nº 10852, aos 08.08.2019, de acordo com o art. 216-A,§4º da Lei 6.015, de 31.12.1973, e art. 16 do Provimento nº 65, de 14.12.2017, foram apresentados a este Cartório por ODILSON FRANCISCO EBANI, aposentado,nascido aos 27.07.1954, natural de Domingos Martins  ES, filho de Antonio Ebani e Otilia Cosmo Ebani, inscrito no CPF sob o nº 479.316.807-82, e portador da carteira nacional de habilitação nº 00547430759, expedida pelo DETRAN/ES, em 14.11.2013; casado no regime de comunhão de bens, antes da vigência da Lei nº 6.515/1977, com MARLI GONÇALVES EBANI, prendas do lar, nascida aos 24.10.1958, natural de Domingos Martins  ES, filha de Floriano Gonçalves e Ilda Endlich Gonçalves, inscrita no CPF sob o nº 016.921.917-80, e portadora da carteira de identidade nº 1.060.510, expedida pela SSP/ES, em 12.05.1989; ambos brasileiros, casados no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Santa Izabel  Domingos Martins  ES, em 19.02.1977, residentes e domiciliados à Rua Laura Littig Kuster, 113, centro, Marechal Floriano  ES, CEP 29255-000, para exame dos interessados, Ata Notarial, Requerimento, planta e demais documentos relativos ao processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de uma área de terra, urbana e legitimada, situada na Rua Laura Littig Kuster, nº 146, Centro, Município de Marechal Floriano, Espírito Santo; Medindo 459,33 m² (quatrocentos e cinquenta e nove metros e trinta e três decímetros quadrados), e Perímetro de 86,50 metros lineares; Confrontando-se pela frente com a Rua Laura Littig Kuster, medindo 19,21 metros, pelos fundos com imóvel pertencente a Francisco Alexandre da Penha, medindo 18,44 metros; pelo lado direito com imóvel pertencente a Tânia Botelho de Almeida, medindo 25,13 metros; e, pelo lado esquerdo com imóvel pertencente a Jânia Uhl Vieira Nunes, medindo 23,71 metros. Que está devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Domingos Martins  ES, no livro 3-K, página 194 e matriculada sob o nº 8.549 de ordem. Inscrição municipal 01.01.020.0145.001  01.01.020.0145.002, a qual foi apresentada documentos comprobatórios de posse superior a 18 (DEZOITO) ANOS, e que o referido imóvel pertence em sua totalidade a CLETO BOTELHO DE ALMEIDA E SUA ESPOSA, adquiriu(ram) os direitos e a posse sobre o imóvel por contrato tácito/verbal, firmado com FRANCISCO ALEXANDRE DA PENHA E SUA ESPOSA, no exercício do ano 2000 (dois mil); mansa e pacificamente, sem interrupção e nem oposição de terceiros; que os devidos documentos permanecerão para exames dos interessados a disposição nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para que apresentem impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis no Cartório de 1º Oficio localizado à Avenida Arthur Haese, 750, Vale das Palmas, Marechal Floriano  Espírito Santo, CEP 29255-000, não sendo necessária assistência de um advogado, com as razões de sua discordância em até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Marechal Floriano  Espírito Santo 07 de janeiro de 2020. DALVA MARIA OLIVERA Oficiala de Registro



Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 2 CNPJ: 11.820.969/0001-25 ACTUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME 1 CNPJ: 08.573.670/0001-09 ADEMILTON SILVA DE JESUS 18932979774 1 CNPJ: 32.691.152/0001-74 ALMEIDA BADHI E RODRIGUES SOCI 1 CNPJ: 30.071.221/0001-11 ANA CAROLINA BORGES RAMOS 1 CNPJ: 31.772.226/0001-34 EDUARDO SILVA AVELAR 1 CPF: 153.096.268-40 GLAMORIM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 1 CNPJ: 29.301.559/0001-33 MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DOS SANTOS 1 CPF: 159.295.707-28 RANDALLA SULAMITA FEITOZA NORBIM 1 CPF: 055.046.847-14 RODRIGO CHAMBRAS DE OLIVEIRA 2 CPF: 089.734.947-40 WELINGTON CAVALCANTE IGNACIO 2 CPF: 017.294.257-80 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 8 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 7 de janeiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

