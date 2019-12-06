Cartórios - 06/12/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA - ES - COMARCA DA CAPITAL EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). VAGNER SILVA FERREIRA, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 089.602.537-31, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Santa Maria, Lote 20, Quadra 48, Bairro das Laranjeiras, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 144440823988-6, firmado em 29 de abril de 2015, registrado sob o nº. 06 da matrícula nº 26.975 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 08/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 050 a 054, vencidas desde 29/06/2019 a 29/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 05 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. Rua Major Pissarra, 196, Centro, Serra, ES CEP 29.176-020 Telefax: 3064-7250

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): WILLAM ALVES - CPF: 088.872.127-75 HELBER CAMPOSTRINI - CPF: 080.929.137-14 SILVANA APARECIDA BONELA LAGASSE - CNPJ: 09.176.464/0001-28 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 06 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 05 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

HORMINO ALVES SOARES NETO - CPF: 119.346.737-30 Protocolo: 1124747 JULIO CESAR TAVARES - CPF: 083.508.687-91 Protocolo: 1124714 LOOP IND E DIST ATAC DE COSM LTDA - CNPJ: 33.068.822/0001-63 Protocolos: 1124806, 1124807, 1124808 MIQUEIAS XAVIER FERREIRA - CPF: 115.206.497-54 Protocolo: 1124750 RB SERVICE LOG CARGA E DESCARGA EI - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolos: 1124752, 1124705 ROMILDO VIANA SOUZA - CPF: 773.548.857-20 Protocolo: 1124839 ROSIMERIE SOUZA DAS VIRGENS - CPF: 101.780.647-00 Protocolo: 1124838 SIRLEIDE PEREIRA DO CARMO - CPF: 095.867.747-67 Protocolos: 1124794, 1124795, 1124796, 1124797 WALTANIA PEREIRA DO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 097.127.797-42 Protocolo: 1124757 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 09 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 05 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFIC E EMPREEND LTDA ME 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 ARTCOOK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1 CNPJ: 18.490.451/0001-10 CRISTOVAO PANTALEAO 6898557670 2 CNPJ: 29.964.295/0001-06 GAIVOTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 1 CNPJ: 17.827.416/0001-80 GLEISON NASCIMENTO BESSA 1 CPF: 111.621.607-80 SIMETRIA VIDROS E FERRAGENS LTDA - ME 1 CNPJ: 16.671.473/0001-50 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 9 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã