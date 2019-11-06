Cartórios - 06/11/19
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS COMERCIAL SIQUEIRA SANTOS MATERIAL DE 2 CNPJ: 33.913.135/0001-05 LEANDRO ROCHA DE MOURA 10424955725 1 CNPJ: 21.850.163/0001-33 VICENTE ANORATO BEZERRA LO 1 CNPJ: 19.801.668/0001-66 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 7 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 6 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã