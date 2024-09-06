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Cartórios - 06/09/2024

Sexta-feira

Publicado em 

06 set 2024 às 01:00

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 01:00

Arquivos & Anexos

06-09-24 - CARTORIOS.pdf

.
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Cartórios

EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 37.364, com os seguintes dados: REQUERENTES: GENILDA DAS GRAÇAS ENDRINGER STEINER e LOURIVAL FACCO STEINER; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma terreno de cultura, medindo 69.557,00 m², situada em “Tirol”, Distrito de Mangaraí, deste município de Santa Leopoldina – ES,. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Registro 3704 do Livro B. CONFRONTANTES: limitando-se com terras pertencentes a Pedro Henrique Matos de Souza, Sirlene Oltilia Reinholz, Valária Luzia Thomas Lahass, Valdeir Robers Lahass, Valdinete da Conceição Thomas. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (03/09/2024). Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. (27) 99526-9977. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis

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