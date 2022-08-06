Cartórios - 06/08/2022

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Guerthes Lopes Ciqueira, brasileiro, nascido em 16/05/1970, empresário, portador da CNH n° 00623123637-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 020.141.627-19, casado e residente e domiciliado neste estado, em Viana, em Marcílio de Noronha, na Rua Guarujá, n° 49, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 23 (vinte e três) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.666 do livro 1-H, de Uma área de terra rural, localizada na Estrada de Peixe Verde, no Km 7,2, no local denominado como Peixe Verde, no Município de Domingos Martins/ES, medindo a área de 12.000,00 m2 (doze mil metros quadrados) e perímetro de 558,51 m (quinhentos e cinqüenta e oito metros e cinqüenta e um centímetros), confrontando-se ao norte com a Estrada Peixe Verde e com imóvel pertencente a Jerusa Pereira Matos, ao sul, a leste e ao oeste com o Rio Peixe Verde, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Cláudio Patrocínio, inscrito no RNP: 69552711720, conforme TRT n° BR20200843418. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 01 (orimeiro) de agosto de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Ilza Goese Gerhardt, nascida em 27/12/1974, portadora da carteira de identidade n° 1.198.134-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 034.947.187-84 e seu esposo Ademiro Gerhardt, nascido em 23/03/1973, portador da carteira de identidade n° 1.148.562-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 027.747.217-25, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão universal de bens e residentes e domiciliados neste município, em Nova Almeida, em Sítio Gerhardt, zona rural, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.692 do livro 1-H, de uma área de terra rural medindo 169.741,01 m2 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e um metros e um decímetro quadrados), sita em Chapéu, nesta Comarca, confrontando-se ao norte com imóveis pertencentes a Alzira Kiefer Goese e Ilza Goese Gerhardt, ao sul com imóveis pertencentes a Sônia Koehler Cecatto e Ary Furtado de Abreu e Valdarino Bungenstab, ao leste com imóvel pertencente a Renilda Goese Wruck e ao oeste com imóveis pertencentes a Bruno Gasparini Ribeiro, Marta Bruske Schneider e Angelo Máximo Valandro, registrada em Títulos e Documentos, sob o n° 2.566, na página 60 do livro B-6, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CREA/ES: 011534/TD, conforme ART n° BR20210805927. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de agosto de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Jonas Baptista, nascido em 07/03/1974, lavrador aposentado, portador da carteira de identidade n° 1.231.432-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 035.710.967-89, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Janete Lenker Baptista, nascida em 04/08/1976, lavradora, portadora da carteira de identidade n° 2.017.167-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 096.798.837-36, brasileiros e residentes e domiciliados neste município, em Aracê, em Alto Jucu, na Estrada Vicinal, s/n°, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 23 (vinte e três) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.708 do livro 1-H, de um imóvel rural medindo a área de 131.979,90 m2 (cento e trinta e um mil, novecentos e setenta e nove metros e noventa decímetros quadrados), sita em Alto Jucu/Cristo Rei, no Distrito de Aracê, nesta Comarca, confrontando-se com imóveis pertencentes a Carlos Herbst, João Batista, espólio de Antonio Batista/Joelma Helena Batista, Marli Buger Dias, Leony Buger Pereira, Lourival Buger, Diego Nali Moreira e Osvaldo Buger, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Raphael Lima Dalfi, inscrito no CREA/ES: 038320/D, conforme ART n° 0820200116330. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de agosto de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Vanderly Littig, nascido em 15/10/1990, portador da carteira de identidade n° 3.188.957-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 135.904.507-46 e sua esposa Solange Kuhn Littig, nascida em 14/09/1993, portadora da carteira de identidade n° 3.058.248-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 136.825.567-10, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão universal de bens , conforme Escritura Pública de Pacto Antenupcial lavrada no CRCTN do Distrito de Paraju desta Comarca, no livro n° 007, fls. 108/109, em 17/07/2010 e residentes e domiciliados neste município, em Aracê, em Alto Jucu, na Estrada Vicinal, s/n°, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 23 (vinte e três) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.708 do livro 1-H, de uma área de terra rural medindo a área de 2.173,39 m2 (dois mil, cento e setenta e três metros e trinta e nove decímetros quadrados), sita em alto Jucu, nesta Comarca, confrontando-se ao norte com imóveis pertencentes a Alfredo Kutz, herdeiros de Olindino Littig, Eleumar Littig, ao sul com imóveis pertencentes a Ramiro Knidel e deolindo Lidig, ao leste com imóveis pertencentes a Lourival Littig e Sergio Luiz Dias e ao oeste com imóveis pertencentes a Lucinéia Littig, adelmo Littig, Leliana Littig, Rozangela L. Knidel, Eleumar Littig e Ernesto Littig, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Juniomar Schmidt, inscrito no RNP: 0815229275, conforme ART n° 0820190025775. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de agosto de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







EDITAL DE INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) LIANE PERSIO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ES, Comarca da Capital/ES, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., INTIMA, mediante o presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, a requerimento da Caixa Econômica Federal, a Sr. CRISTIANO DA SILVA AGOSTINHO, CPF 056.245.657-04, proprietário do imóvel situado na Rua Capricórnio nº 82, apt. 402, Alvorada - Vila Velha/ES, CEP: 29.117-340, garantido por alienação fiduciária, contrato de financiamento imobiliário nº 855550499440, firmado em 02/09/2010, registrado sob o nº 7 da matrícula nº 1926, Livro 2-K, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, ( art.26, §4º da Lei 9514/97), contados da presente publicação, junto a esta Serventia, localizada na Rua Cabo Ailson Simões nº 560, Sobreloja 03, Ed. Antônio Saliba, Centro, Vila Velha/ES, as obrigações contratuais relativas às parcelas de nºs 134, 135, 136, 137, 138 e 139 vencidas em 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 10/04/2022, respectivamente, acrescidas dos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais e legais. Fica, desde já, CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da plena propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária Caixa Econômica Federal. Ademais, esclarece que o pagamento deverá ser feito por meio de cheque administrativo, nominal a CEF no valor correspondente ao do dia do pagamento, conforme planilha de cálculo apresentada pelo credor, mais os emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Por último, cientifica que a presente intimação, feita por Edital, ocorre em virtude do fiduciante estar ausente, conforme ficou demonstrado no relatório das tentativas de “intimação pessoal” realizadas nos dois endereços fornecidos pelo apresentante nas datas de 19/07/2022, 22/07/2022 e 27/07/2022. Vila Velha/ES, 08 de agosto de 2022. Liane Persio - Oficiala Jassom Paulo - escrevente substituto







EDITAL DE INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) LIANE PERSIO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ES, Comarca da Capital/ES, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., INTIMA, mediante o presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, a requerimento da Caixa Econômica Federal, a Sr. CRISTIANO DA SILVA AGOSTINHO, CPF 056.245.657-04, proprietário do imóvel situado na Rua Capricórnio nº 82, apt. 402, Alvorada - Vila Velha/ES, CEP: 29.117-340, garantido por alienação fiduciária, contrato de financiamento imobiliário nº 855550499440, firmado em 02/09/2010, registrado sob o nº 7 da matrícula nº 1926, Livro 2-K, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, ( art.26, §4º da Lei 9514/97), contados da presente publicação, junto a esta Serventia, localizada na Rua Cabo Ailson Simões nº 560, Sobreloja 03, Ed. Antônio Saliba, Centro, Vila Velha/ES, as obrigações contratuais relativas às parcelas de nºs 134, 135, 136, 137, 138 e 139 vencidas em 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 10/04/2022, respectivamente, acrescidas dos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais e legais. Fica, desde já, CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da plena propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária Caixa Econômica Federal. Ademais, esclarece que o pagamento deverá ser feito por meio de cheque administrativo, nominal a CEF no valor correspondente ao do dia do pagamento, conforme planilha de cálculo apresentada pelo credor, mais os emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Por último, cientifica que a presente intimação, feita por Edital, ocorre em virtude do fiduciante estar ausente, conforme ficou demonstrado no relatório das tentativas de “intimação pessoal” realizadas nos dois endereços fornecidos pelo apresentante nas datas de 19/07/2022, 22/07/2022 e 27/07/2022. Vila Velha/ES, 09 de agosto de 2022. Liane Persio - Oficiala Jassom Paulo - escrevente substituto







EDITAL DE INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) LIANE PERSIO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ES, Comarca da Capital/ES, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., INTIMA, mediante o presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, a requerimento da Caixa Econômica Federal, a Sr. CRISTIANO DA SILVA AGOSTINHO, CPF 056.245.657-04, proprietário do imóvel situado na Rua Capricórnio nº 82, apt. 402, Alvorada - Vila Velha/ES, CEP: 29.117-340, garantido por alienação fiduciária, contrato de financiamento imobiliário nº 855550499440, firmado em 02/09/2010, registrado sob o nº 7 da matrícula nº 1926, Livro 2-K, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, ( art.26, §4º da Lei 9514/97), contados da presente publicação, junto a esta Serventia, localizada na Rua Cabo Ailson Simões nº 560, Sobreloja 03, Ed. Antônio Saliba, Centro, Vila Velha/ES, as obrigações contratuais relativas às parcelas de nºs 134, 135, 136, 137, 138 e 139 vencidas em 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 10/04/2022, respectivamente, acrescidas dos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais e legais. Fica, desde já, CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da plena propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária Caixa Econômica Federal. Ademais, esclarece que o pagamento deverá ser feito por meio de cheque administrativo, nominal a CEF no valor correspondente ao do dia do pagamento, conforme planilha de cálculo apresentada pelo credor, mais os emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Por último, cientifica que a presente intimação, feita por Edital, ocorre em virtude do fiduciante estar ausente, conforme ficou demonstrado no relatório das tentativas de “intimação pessoal” realizadas nos dois endereços fornecidos pelo apresentante nas datas de 19/07/2022, 22/07/2022 e 27/07/2022. Vila Velha/ES, 10 de agosto de 2022. Liane Persio - Oficiala Jassom Paulo - escrevente substituto

