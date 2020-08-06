Cartórios - 06/08/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): WELLINGTON DOS SANTOS ALVES - CPF: 127.300.007-20 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 06 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 05 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DEREGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MONTANHA/ES Praça Osvaldo Lopes, 18, Centro- CEP: 29890-000 Tel.: (27)3754-1750 e (27) 99912-1175 E-mail: [email protected] EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Montanha/ES, pôr nomeação na forma da lei, etc... Faz saber a todos quantos este edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, que foi protocolado neste Serventia o requerimento pelo qual DAVID BRUNORO,brasileiro, solteiro, sem convivência conjugal, agricultor, portador da C.I. RG. nº 878006-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 996.113.097-91, filho de Daniel Brunoro e de Jozefa dos Santos Bruno, residente e domiciliado à Rua Presidente Kennedy, nº 342, distrito de Vinhático, neste Município e Comarca de Montanha/ES, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através daUsucapião Extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, na modalidade de Usucapião Extraordinária, declarando ocupação do terreno de maneira mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer constrangimento, impugnação, sem interrupção pelo requerente e seus antecessores a mais de 43 (quarenta e três) anos, conforme documentos e depoimentos constantes de Atas Notariais anexadas ao pedido, autuado pelo protocolo nº 29.369 de 28/02/2020, do seguinteIMÓVEL: situado à Rua Presidente Kenedy, nº 342, Lote 0544, da Quadra 017, distrito de Vinhático, neste Município e Comarca de Montanha/ES, cuja área do terreno mede 10,60m de frente, 25,95m de fundo, 84,59m + 0,57 + 22,78m pela lateral direito e 29,70m + 32,38m + 25,75m + 23,47m pela lateral esquerda, totalizando 2.811,75m² (dois mi, oitocentos e onze metros e setenta e cinco centímetros quadrados), medindo a área construída de 214,96m² (duzentos e quatorze metros e noventa e seis centímetros quadrados), sendo: uma residência medindo 160,90m² (cento e sessenta metros e noventa centímetros quadrados), e um cômodo de Armazém medindo 54,06m² (cinquenta e quatro metros e seis centímetros quadrados); cuja ESTRUTURA é composta da seguinte forma: fundação com sapata corrida alvenaria com blocos de concreto e tijolos cerâmicos assentados, com argamassa mista de cimento, cal e areia, vergas e contravergas nos vãos de janelas e portas, cobertura composto de telhas de fibrocimento, com estrutura de madeira, telhado apresenta inclinação média de 30% (trinta por cento); revestimento das paredes de dependência foi executado com barra impermeável de azulejo até o teto. Nas demais paredes o revestimento foi constituído de chapisco e emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratado e areia; portas internas e externas são de madeira e alumínio; todas as janelas são de madeira; instalações elétricas com fios e cabos de cobre, pintura em látex em todas as paredes, tanto internas quanto externas, sendo duas divisas bem definidas em todo o seu perímetro, materializados por paredes e muros e, pelo alinhamento da via pública denominada Rua Presidente Kennudy, nº 342, Lote 0544, Quadra 017, Distrito de Vinhático, deste Município e Comarca de Montanha/ES. Imóvel oriundo da Matrícula nº 1412, do livro nº 02, datada de 25/03/1983, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montanha/ES, de propriedade de DANIEL BRUNORO, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.644.147-53 e sua esposa JOSEFA DOS SANTOS BRUNORO, inscrita no CPF/MF sob o nº 082.664.147-53. Cadastrado nesta Municipalidade sob o nº 02.01.017.0544.001. Tudo conforme mapa, memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Hermano Pereira Pardim Neto, inscrito no CREA-ES 040816/D, sob Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0820180098295. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados, através do presente Edital que será publicado por 02 (duas) vezes, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentado impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montanha/ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar após o transcurso de 30 (trinta) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de contestação no prazo previsto,presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme art. 216-A, §6º, da Lei nº 6015/73. Dado e passado nesta Comarca de Montanha/ES, aos 06de agosto de 2020. _____________________________________________ Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): WELLINGTON DOS SANTOS ALVES - CPF: 127.300.007-20 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 06 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 05 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã