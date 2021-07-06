Cartórios - 07/07/2021

EDITAL Eu, Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficiala e Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, do Município e Comarca de Montanha/ES, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vem a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. URIAS PEDROSO DE OLIVEIRA FILHO, CPF/MF: 072.934.486-00 e ANDRÉIA AGUIAR BONFIM DE OLIVEIRA, CPF/MF: 129.560.147-81, a fim de purgar a mora no PRAZO DE 15 DIAS, contado o prazo da última publicação deste edital, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidos dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credos Fiduciário (BANCO BRADESCO S/A). Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Alienação Fiduciária, contabilizado sob o nº de controle: 000656708-8, firmado em 07/12/2011, registrado sob o nº 8 e 9 da matrícula 249, fls. 02/02-V, do Livro 2, em 26 de dezembro de 2011, neste Cartório de Montanha – ES. Esclarecemos que o valor a ser pago consta deverá ser aquele constante da projeção do dia em que o devedor for efetuar o pagamento, conforme planilha arquivada no Cartório do 1º Ofício de Montanha/ES. Devendo o pagamento ser feito por meio de depósito diretamente na conta da Documentall Gestão e Logística de Documentos LTDA-ME, inscrita sob nº 07.076.527/001-49, no Banco Bradesco S.A, Agência: 0484-4, conta corrente: 154010-6. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, publicado durante 03 (três) dias, em virtude dos fiduciantes URIAS PEDROSO DE OLIVEIRA FILHO e ANDRÉIA AGUIAR BONFIM DE OLIVEIRA não terem sido localizados nos endereços indicados, estando em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Montanha/ES, Estado do Espírito Santo, aos 01 de julho de 2021. //////////////////// __________________________________________ Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

