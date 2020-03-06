Cartórios

Cartórios - 06/03/20

Cartórios

Publicado em 06 de Março de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 11:46

Cartórios - 06/03/20

Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): IASSNALA P DA SILVA ME - CNPJ: 27.286.416/0001-74 SUPERMERCADO O BARATINHO EIRELI - CNPJ: 24.093.651/0001-31 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 06 de março de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 05 de março de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: A & D SERVICOS EM GERAL LTDA ME - 18.601.828/0001-60 Protocolo: 1139429 A. M. MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - 15.541.031/0001-27 Protocolo: 1139430 AILTON APRIGIO DE OLIVEIRA ME - 10.319.559/0001-32 Protocolo: 1139397 AJT CONSTRUTORA LTDA - 09.214.429/0001-56 Protocolo: 1139206 ALINHA BLOCOS REPARADORA LTDA ME - 07.923.389/0001-96 Protocolo: 1139577 ALMEIDA JR PROJETOS E SERVICOS LTDA - 14.390.931/0001-58 Protocolo: 1139476 ALPHA FAUSTA DO NASCIMENTO ROSA 08581548709 - 17.324.810/0001-04 Protocolo: 1139540 ALPHA LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EPP - 23.264.408/0001-76 Protocolo: 1139537 ANA PAULA M. DE FIGUEIREDO DA SILVA - ME - 11.774.741/0001-46 Protocolo: 1139559 ARCARI & MARELY TURISMO LTDA ME - 14.459.777/0001-23 Protocolo: 1139542 ARTPRESS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 17.004.695/0001-82 Protocolo: 1139472 ATEVALDO A. DE OLIVEIRA ME - 18.242.201/0001-60 Protocolo: 1139574 ATIVE SOLUCOES LTDA ME - 24.431.867/0001-60 Protocolo: 1139469 AUTO CENTER LARANJEIRAS LTDA ME - 18.298.548/0001-25 Protocolo: 1139386 AUTO MECANICA CELSO LTDA - EPP - 00.287.553/0001-77 Protocolo: 1139455 AUTO SOCORRO ALEMAO LTDA ME - 07.825.431/0001-36 Protocolo: 1139410 BBG CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME - 10.677.775/0001-50 Protocolo: 1139463 BICHO MIMADO LTDA - ME - 06.879.946/0001-56 Protocolo: 1139561 BRAVANTEC CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA - ME - 23.742.394/0001-59 Protocolo: 1139383 BRUNIELY LUCIA DE LIMA ME - 22.661.548/0001-15 Protocolo: 1139568 C A R - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME - 22.101.230/0001-80 Protocolo: 1139409 C M COMERCIAL LTDA ME - 26.850.234/0001-11 Protocolo: 1139474 CALCADOS DI CRISTALLI LTDA - 02.452.360/0006-64 Protocolo: 1139339 CAO MAIOR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME - 24.295.260/0001-08 Protocolo: 1139439 CEOLIN COMPRESSORES LTDA - 36.363.356/0001-37 Protocolo: 1139528 CLOVES NATAL PASSABONE - 861.168.277-72 Protocolo: 1139238 CM SERVICOS TECNICOS EIRELI - 03.293.296/0001-74 Protocolo: 1139549 COIMBRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME - 14.661.296/0001-04 Protocolo: 1139573 COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA ME - 22.416.103/0001-70 Protocolo: 1139420 CONFIANCA CORRETORA EM PLANOS DE SAUDE LTDA - 10.692.912/0001-25 Protocolo: 1139536 DELTA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 26.388.186/0001-91 Protocolo: 1139204 DEYCKSON MOREIRA PINTO ME - 12.052.751/0001-30 Protocolo: 1139366 DIASOLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA - ME - 24.996.169/0001-01 Protocolo: 1139431 DIOGENES CAPIXABA EIRELI ME - 24.310.433/0001-01 Protocolo: 1139489 DIP COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 08.470.405/0001-03 Protocolo: 1139453 DLP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LOTERICOS LT - 15.220.246/0001-46 Protocolo: 1139507 ELISANGELA BARBOSA NUNES - 086.817.847-06 Protocolo: 1139287 EMILSON JULIAO - 421.167.917-15 Protocolo: 1139239 EMPILHAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 04.298.914/0001-31 Protocolo: 1139414 ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA - EPP - 01.376.770/0001-04 Protocolo: 1139425 ESPIRITO SANTO BORRACHAS LTDA - 31.695.828/0001-35 Protocolo: 1139543 F & M PUBLICIDADES LTDA ME - 14.779.959/0001-81 Protocolo: 1139545 F A MARTINS DE SENA ME - 21.744.757/0001-60 Protocolo: 1139377 FORTIS AUTOMACAO EIRELI ME - 15.395.688/0001-23 Protocolo: 1139488 FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1139212 FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1139296 FUTURA SERVICE MANUTENCAO LTDA ME - 19.090.906/0001-72 Protocolo: 1139361 G&R DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME - 05.969.174/0001-80 Protocolo: 1139395 GIOVANINI N. DE JESUS SERVICOS E INSTALACOES - 07.690.107/0001-58 Protocolo: 1139443 GN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO LTDA. ME - 22.903.148/0001-79 Protocolo: 1139552 GRAFICA E EDITORA CARAPINA LTDA ME - 21.329.363/0001-45 Protocolo: 1139401 HMP IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - 15.396.347/0001-72 Protocolo: 1139502 ICEBERG INDUSTRIAL LTDA ME - 11.825.806/0001-35 Protocolo: 1139556 IDEAL INSTALACOES E CONSTRUCOES VIX LTDA. ME - 27.255.828/0001-47 Protocolo: 1139495 INSETUS DESINSETIZACAO LTDA ME - 05.234.211/0001-02 Protocolo: 1139520 INSTALAGAS INST. E MANUT. DE GASES MEDICINAI - 15.410.287/0001-03 Protocolo: 1139461 INSTITUTO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA ME - 17.141.325/0001-97 Protocolos: 1139468,1139481 IVAN NOGUEIRA CLINICO GERAL ME - 26.903.292/0001-66 Protocolo: 1139541 J. P. DALAPICULA ME - 20.852.491/0001-06 Protocolo: 1139391 J.MACHADO SERVICOS EPP - 17.343.210/0001-85 Protocolo: 1139399 JCC ANALISE FINANCEIRA E ESTRATEGIAS DE NEGO - 15.650.847/0001-99 Protocolo: 1139509 JM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 04.065.992/0001-96 Protocolo: 1139347 JRT ELETRONICOS LTDA - 33.866.417/0001-90 Protocolo: 1139225 KAREN SANTOS DE ALCANTARA ME - 22.427.806/0001-01 Protocolo: 1139462 KELY CHRISTINA SILVA DA FROTA - 031.804.307-61 Protocolo: 1139346 L. A. MILANEZ SERVICOS ME - 10.791.918/0001-50 Protocolo: 1139560 L. S. MAGALHAES TRUCK CENTER - ME - 17.869.013/0001-02 Protocolo: 1139506 LE VET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIR - 31.551.656/0001-26 Protocolo: 1139199 LGF SISTEMAS EIRELI ME - 22.842.648/0001-48 Protocolo: 1139570 LUCAS BARROS DE ARAUJO ME - 26.760.865/0001-40 Protocolo: 1139558 LUIZ CARLOS DO AMARAL REISEN ME - 24.669.014/0001-60 Protocolo: 1139547 M R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 13.332.433/0001-96 Protocolo: 1139518 M S DE MOURA RIBEIRO REPRESENTACOES EIRELI M - 28.555.493/0001-45 Protocolo: 1139484 M. S. FREIOS LTDA - ME - 19.774.450/0001-60 Protocolo: 1139477 M.M MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME - 24.578.570/0001-21 Protocolo: 1139526 MAC SERVICOS GERAIS LTDA ME - 14.141.893/0001-08 Protocolo: 1139486 MALLUS IND COM E CONFECCOES LTDA EPP - 10.922.253/0001-76 Protocolo: 1139447 MARCK SERVICOS LTDA - 07.717.858/0001-10 Protocolo: 1139422 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS ME - 05.338.932/0001-62 Protocolo: 1139510 MARVISEG DO BRASIL LTDA ME - 14.576.073/0001-30 Protocolo: 1139418 MEDICAL PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - 15.453.797/0001-50 Protocolo: 1139483 MEGA MECANICA DIESEL LTDA ME - 11.408.403/0001-90 Protocolo: 1139454 MILCA COMERCIAL EIRELI ME - 15.495.794/0001-89 Protocolo: 1139408 MOSCOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 23.457.194/0001-54 Protocolo: 1139415 MURALHA SEGURANCA LTDA - ME - 03.905.722/0001-83 Protocolo: 1139417 N & F ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI ME - 02.939.365/0001-01 Protocolo: 1139360 O M SERVICOS E EMPREITADA LTDA ME - 28.207.783/0001-06 Protocolo: 1139529 OBJETIVA IMOVEIS LTDA - ME - 32.394.769/0001-28 Protocolo: 1139496 OTIMIZA SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME - 18.808.917/0001-82 Protocolo: 1139465 P.C. COSTA PRESTACAO DE SERVICOS ME - 21.827.428/0001-82 Protocolo: 1139459 PATROCINIO NETWORK MARKETING LTDA ME - 15.306.209/0001-55 Protocolo: 1139523 PAULO CESAR CAMATA JUNIOR TECNOLOGIA E SOLUC - 16.732.959/0001-51 Protocolo: 1139550 PRATIC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 05.903.740/0001-51 Protocolo: 1139437 PRESERVARTE MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA - 13.035.766/0001-53 Protocolo: 1139508 PRINT SOLUCOES EIRELI ME - 09.065.394/0001-30 Protocolo: 1139578 QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 15.335.872/0001-88 Protocolo: 1139442 R A BATISTA TRANSPORTES ME - 23.504.410/0001-75 Protocolo: 1139555 R. V. LANTERNAGEM LTDA - 16.506.902/0001-34 Protocolo: 1139412 R.DE A.BONELA GUINCHOS BONELA ME - 10.702.312/0001-09 Protocolo: 1139445 RICARDO OLIVEIRA ME - 18.079.072/0001-31 Protocolo: 1139575 RRG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - 97.544.368/0001-52 Protocolo: 1139553 RUDINEI BATISTA - RDB SALOMAO ME - 22.735.148/0001-07 Protocolo: 1139457 SERRANA INDUSTRIAL MECANICA EIRELI - 13.219.108/0001-11 Protocolo: 1139398 SERRANO COMERCIO DE AREIA EIRELI - 11.121.695/0001-86 Protocolo: 1139448 SERRASERVICES SERVICOS GERAIS EIRELI - ME - 04.346.095/0001-50 Protocolo: 1139444 SERVCOM AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - ME - 10.657.665/0001-26 Protocolo: 1139499 SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - 10.713.005/0001-15 Protocolo: 1139382 STAFF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - 08.109.629/0001-86 Protocolo: 1139363 STEELMEC SERVICE LTDA ME - 15.661.743/0001-80 Protocolo: 1139368 TAPPETO CORRETAGEM E CONSULTORIA LTDA - 11.390.616/0002-13 Protocolo: 1139419 TECNOAUTO CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTD - 15.449.783/0001-62 Protocolo: 1139432 TG VAZ MARKETING EIRELI ME - 17.996.880/0001-09 Protocolo: 1139446 THIAGO WILLIAN JULIAO MOTTA 09919561762 - 16.704.016/0001-15 Protocolo: 1139464 T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA ME - 20.585.937/0001-83 Protocolo: 1139524 TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - 16.977.839/0001-14 Protocolo: 1139456 TTES TREINAMENTOS TEC. ESPECIAL. EM SEG. DO - 14.835.119/0001-99 Protocolo: 1139566 UNIDOS SERVICE LTDA - ME - 07.909.843/0001-54 Protocolo: 1139394 UNITRACTOR REPRESENTACOES LTDA - 10.930.787/0001-44 Protocolo: 1139438 V F EXTINTORES LTDA - EPP - 01.938.858/0001-64 Protocolo: 1139534 VILLA TELECOMUNICACOES LTDA ME - 21.786.905/0001-09 Protocolo: 1139544 VITORIA USINAGEM E SERVICOS LTDA - 13.185.373/0001-26 Protocolo: 1139571 VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA EPP - 04.091.850/0001-01 Protocolo: 1139428 VMW BRASIL LTDA - ME - 23.965.730/0001-22 Protocolo: 1139531 W SCOPEL MANUTENCAO E LOCACAO DE EMPILHADEIR - 12.923.874/0001-08 Protocolo: 1139470 WALDELIO DE CARVALHO SANTOS - TRANSPO - 24.627.136/0001-94 Protocolo: 1139201 WANDERSON DA SILVA COSER 09195587713 - 13.446.008/0001-28 Protocolo: 1139527 WERNER SERVICOS LTDA ME - 09.080.764/0001-09 Protocolo: 1139427 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 9 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 6 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AVANTE METALMECANICA LTDA 1 CNPJ: 20.389.174/0001-03 C W RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME 1 CNPJ: 10.373.395/0001-21 D.F.OLIVEIRA - TKD MANUTENCAO MONTAGEM INDUS 1 CNPJ: 23.238.988/0001-27 INSPETRO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI 1 CNPJ: 13.866.537/0001-80 JOSE CARLOS PIRES DE OLIVEIRA 1 CPF: 082.461.637-52 JOSE JOAQUIM GOMES JUNIOR 128331717 1 CNPJ: 33.033.032/0001-42 MOTO EXPRESS ENCOMENDAS E SERVICOS LTDA ME 1 CNPJ: 02.269.503/0001-92 PLOTTAR COM VISUAL LTDA ME 1 CNPJ: 05.070.919/0001-75 RENILDA FALCAO CALDEIRA 1 CPF: 090.232.647-38 SNI MANUTENCAO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA 1 CNPJ: 22.473.419/0001-01 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 9 de março de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 6 de março de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

