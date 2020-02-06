Cartórios - 06/02/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MANOEL BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 553.327.065-53 JAFFER RANGEL VELASCO - CNPJ: 27.693.642/0001-70 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 06 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 05 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

ANDERSON CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 052.793.445-32 Protocolo: 1136134 ATO BENEFICIAMENTO DE GRANITOS EIRELI - CNPJ: 23.699.707/0001-33 Protocolos: 1136171, 1136172, 1136173 CACILENE RIBEIRO DOS SANTOS ORECHIO - CPF: 034.590.787-66 Protocolo: 1136192 ELISANGELA BARBOSA NUNES - CPF: 086.817.847-06 Protocolo: 1136145 F1 TYRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.519.722/0001-12 Protocolos: 1136176, 1136177, 1136178, 1136179 IASMYNE JOANA XAVIER FERREIRA - CPF: 058.232.257-09 Protocolo: 1136195 MAGNO LINO PEREIRA - CPF: 101.006.187-90 Protocolo: 1136094 MINERBRAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.314.158/0002-05 Protocolos: 1136174, 1136175 SAMIRA GAIGHER LIMA FAVORETTI - CPF: 111.460.987-07 Protocolo: 1136198 SIAO PETROLEO SA - CNPJ: 00.691.219/0001-84 Protocolos: 1136165, 1136166, 1136167, 1136168, 1136183, 1136184, 1136185, 1136186 SOLANGE SALGADO CARVALHO 07659552708 - CNPJ: 22.487.937/0001-76 Protocolo: 1136096 VERONICA DODDE RABA O - CPF: 117.794.847-80 Protocolo: 1136197 WALDELIO DE CARVALHO SANTOS - TRANSPO - CNPJ: 24.627.136/0001-94 Protocolos: 1136063, 1136090 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 07 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 05 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00



Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ANDERSON NOBRE KNUP 1 CPF: 113.646.416-66 GLOBTEC COM RCIO E SERVI O LTDA-ME 1 CNPJ: 21.961.168/0001-33 ILZA FERRO CARDOSO 1 CPF: 046.154.127-03 JACKSON MIRANDA SILVA 1 CNPJ: 09.137.665/0001-16 NEIVA SOLANGE DIAS BITENCOURT 1 CPF: 042.047.747-09 NUTRIMAIS SUPERMECADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

