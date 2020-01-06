Cartórios - 06/01/20
ALEXSANDRE PEDRUZZI DA PENHA - CPF: 086.789.567-55 Protocolo: 1130137 ANA MARIA ROSA PEREIRA - CPF: 116.493.297-76 Protocolos: 1130104, 1130105, 1130106, 1130107, 1130108, 1130109, 1130110, 1130111, 1130112, 1130113 CONASCI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 24.665.469/0001-08 Protocolo: 1130088 DANIEL RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 012.593.476-99 Protocolo: 1130175 DANIELLA PRETTO ANDRADE - CPF: 058.682.447-29 Protocolo: 1129967 EDERSON DE ALMEIDA - CPF: 082.659.237-67 Protocolos: 1130171, 1130172 ENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 124.875.597-99 Protocolos: 1130186, 1130187, 1130188 FERNANDA MENDES DOS SANTOS - CPF: 126.518.377-50 Protocolo: 1130170 FERNANDO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 471.133.757-15 Protocolo: 1130182 HERMES BATISTA GODOY0000000000 - CNPJ: 34.399.137/0001-82 Protocolo: 1129997 ISABELA NASCIMENTO DA SILVA 14810658740 - CNPJ: 27.860.269/0001-02 Protocolo: 1129987 JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 108.556.947-00 Protocolo: 1129982 JOSE DO CARMO FREITAS LEAL - CPF: 019.827.127-16 Protocolos: 1130138, 1130139, 1130140, 1130141, 1130142, 1130143, 1130144, 1130145, 1130146 KARLA TATIANA ARAUJO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 036.252.313-44 Protocolos: 1130180, 1130181 L.G. LOCACOES DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 28.521.771/0001-43 Protocolo: 1130087 LORENA DE SOUZA PAZ 13958506747 - CNPJ: 21.290.232/0001-00 Protocolos: 1129991, 1129992, 1129993 LUBFIL DISTRIB.DE LUBRIF. E FILTROS L - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1129977 MAILA DE JESUS QUEIROZ MORAES - CPF: 032.615.593-73 Protocolo: 1130159 MARIA MELOTTI XIBLE - CPF: 020.108.357-43 Protocolo: 1130082 MCR TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.161.392/0001-20 Protocolo: 1129976 NAYARA MOTTA MORELLI - CPF: 157.377.287-90 Protocolo: 1130184 RICHARDSON CAJAZEIRA MATEUS - CPF: 092.227.577-77 Protocolos: 1130114, 1130115, 1130116, 1130117 RONALDO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 058.705.147-70 Protocolo: 1130191 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 07 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 03 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ARNALDO SUBTIL 1 CPF: 096.920.457-49
ASSOCIACAO PESTALOZZI DA SERRA 1 CNPJ: 00.871.222/0001-80
CARLA LUCIA MIRANDA TEXEIRA 1 CPF: 031.726.497-41
DANIEL CLEITON DA COSTA RIBEIRO 8 CPF: 138.888.447-03
FABRICIA ALMEIDA GOMES 1 CPF: 108.292.937-95
FRANCESCA BARBOSA 23 CPF: 159.672.487-06
GERALDO ANGELO MIRANDA 1 CPF: 034.507.707-56
GEVALCI SILVA GOMES 1 CPF: 007.684.877-90
GILBERTO MACEDO DA SILVA 1 CPF: 009.909.407-05
GILBERTO RUBIM DE OLIVEIRA JUNIOR 1 CPF: 134.170.037-25
JAQUELINE EVANGELISTA DA SILVA 1 CPF: 046.492.916-40
JEOVA GERALDO DE OLIVEIRA DA SILVA 1 CPF: 752.165.407-25
JULIANO FANTONI 1 CPF: 089.387.547-31
LUCIMAR ROSA ANDRADE 10 CPF: 120.564.447-47
MARLON PEREIRA GARCIA 1 CPF: 103.847.607-08
MICHELLE BONO NUNES ALTICIA 1 CPF: 112.732.457-84
PEDRO ZAMPERLINI BANHOS JUNIOR 1 CPF: 121.736.517-65
SARA MARIA BORGES DA SILVA 1 CPF: 130.739.737-96
SIMONE HENRIQUE DE AZEVEDO 1 CPF: 077.371.217-81
TERRAPLENAGEM TICHE LTDA - ME 1 CNPJ: 71.495.279/0001-70
VALDETE GERMANO DE OLIVEIRA 2 CPF: 087.341.917-04
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 7 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, segunda-feira, 6 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã