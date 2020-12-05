Cartórios - 05/12/2020
Cartórios - 05/12/2020
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): CIDINEIA MARINS MACEDO CPF: 095.516.567-92 AGEILSON BOZZI DA LUZ CPF: 071.686.007-45 GILMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 844.221.307-49 GILBERTO PEREIRA DE SOUZA CPF: 945.278.147-53 MONICA MATIAS CPF: 127.772.157-23 FILIPE PELLCHI MOZER CPF: 138.677.307-76 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 07 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 04 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto